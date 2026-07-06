Майже 5 вулиць повністю знищено у Вишневому, детонація продовжується. Троє поранених у важкому стані, - ОВА. ФОТОрепортаж

У Вишневому на Київщині триває евакуація мешканців із району, що зазнав російського обстрілу.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Евакуація

"Найголовніше треба зазначити, що евакуювали 279 мешканців з міста (за даними Клименка, евакуювали близько 500 осіб. - Ред.), з осередку, там де були небезпечні дії. Чуємо, зараз продовжується детонація: працюють правоохоронці, працюють поліція, ДСНС залучені, комунальні служби напоготові. Тільки буде надано дозвіл, будемо переходити до демонтажів зруйнованих конструкцій", - пояснив Калашник.

Наразі, як уточнив він, рятувальники перевіряють підвали в пошуках людей, які могли сховатися від ударів. Ведеться робота з рідними і близькими, встановлюється чи є ще люди які потребують евакуації.

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Знищено 5 вулиць

"Але, насправді, роботи дуже багато, наслідки страшні, майже 5 вулиць повністю знищені. Якщо брати в об’ємах, це десятки будинків до сотні, багато пожеж, довіз відбувається водовозами, комунальні служби працюють", - підкреслив голова ОВА.

Він уточнив, що на місці було створено пункти незламності, тимчасові штаби ліквідації наслідків, також є автобуси незламності, в яких можна написати заяву, повідомити, або звернутися з запитанням чи з проблемою, щоб отримати якісну, кваліфіковану консультацію. На місці також працюють співробітники соціальних служб і психологи.















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Як інформує Калашник у телеграм-каналі, наразі відомо про 26 постраждалих внаслідок атаки РФ на Київщину, серед яких двоє дітей - немовля віком 9 місяців та 12-річна дитина. До медичних закладів госпіталізовано 18 людей, троє перебувають у важкому стані. Лікарі борються за їхні життя та надають усю необхідну допомогу.

Найбільш складна ситуація залишається у Вишневому Бучанського району. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа на території складських приміщень.

"Ми організували пункти для розміщення людей. Ми довозимо людей місцевих. Ми забезпечували це саме від початку. Вивозилися, евакуювалися п’ять сотень людей звідси саме таким чином", - резюмував голова ОВА.

Що передувало?

Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, вночі було знищено 37 із 68 ракет та 326 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.

У Києві кількість загиблих зросла до 11, постраждалих вже 46, епіцентр влучань - Дарницький та Подільський райони.

На Київщині пошкоджено будинки та два підприємства, загинули 3 людини.

Після атаки РФ у Вишневому відкрили пункти евакуації.

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