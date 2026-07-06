Российская ракета унесла жизни целой семьи в Киеве. ФОТО 18+
В результате попадания российской ракеты в дом в Киеве погибла целая семья.
Фото опубликовал фотограф Ефрем Лукацкий, передает Цензор.НЕТ.
ВНИМАНИЕ! ПРОСМОТР ФОТО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЕТЯМ, БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ И ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В УЯЗВИМОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ.
Подробности
"Мне было трудно принять решение показать эту фотографию. Российская ракета убила целую семью.
Остановит ли эта фотография войну? Скорее всего, нет. Но я верю, что мир должен видеть правду. Надеюсь, меня простят те, кому эта фотография причинит боль", - отметил он.
Что этому предшествовало?
- Как сообщалось, по данным Воздушных сил, ночью было уничтожено 37 из 68 ракет и 326 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.
- В Киеве число погибших возросло до 11, пострадавших уже 46, эпицентр попаданий - Дарницкий и Подольский районы.
- В Киевской области повреждены дома и два предприятия, погибли 3 человека.
- После атаки РФ в Вишневом открыли пункты эвакуации.
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Всім сили і витримки пережити цей жах, особливо нашим хлопцям на фронті - єдиній нашій надії!!!
Єдине що факт - найявність рузкіх це фактор який сіє смерті поки вони існуватимуть. І лише коли вони будуть один одного вбивати за бензин і їду може дати нам ШАНС ЖИТИ.