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Новости Фото Обстрелы Киева Массированный комбинированный удар
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Российская ракета унесла жизни целой семьи в Киеве. ФОТО 18+

В результате попадания российской ракеты в дом в Киеве погибла целая семья.

Фото опубликовал фотограф Ефрем Лукацкий, передает Цензор.НЕТ.

ВНИМАНИЕ! ПРОСМОТР ФОТО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЕТЯМ, БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ И ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В УЯЗВИМОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ.

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Подробности

"Мне было трудно принять решение показать эту фотографию. Российская ракета убила целую семью.

Остановит ли эта фотография войну? Скорее всего, нет. Но я верю, что мир должен видеть правду. Надеюсь, меня простят те, кому эта фотография причинит боль", - отметил он.

Российская ракета унесла жизнь семьи в Киеве

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Что этому предшествовало?

  • Как сообщалось, по данным Воздушных сил, ночью было уничтожено 37 из 68 ракет и 326 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.
  • В Киеве число погибших возросло до 11, пострадавших уже 46, эпицентр попаданий - Дарницкий и Подольский районы.
  • В Киевской области повреждены дома и два предприятия, погибли 3 человека.
  • После атаки РФ в Вишневом открыли пункты эвакуации.

Смотрите: Момент массированных ударов РФ по Киеву в ночь на 6 июля. ВИДЕО

Автор: 

Киев (26640) обстрел (33659)
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Топ комментарии
+31
У яких жахливих реаліях ми живемо. Виходячи з дому можна в нього вже не повернутися, або навпаки не буде куди повернутися Будь-якої хвилини може обірватися життя,або можна скалічиться.За всі ці роки вже втрачена здатність щось ще відчувати, окрім розпачу та страху.
Всім сили і витримки пережити цей жах, особливо нашим хлопцям на фронті - єдиній нашій надії!!!
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06.07.2026 11:48 Ответить
+27
Та йому це до лампочки. У нього любов до ху..ла , до себе та до грошей. Все інше його не цікавить.
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06.07.2026 11:56 Ответить
+21
Ось перед таким виборам нас ставить РФ - навіть якщо зупинити чудом по лінії фронту - то всі розуміють що це лише перерва доки рузкіе відновлять потік смертей, а не зупинити - це продовжити потім смертей.

Єдине що факт - найявність рузкіх це фактор який сіє смерті поки вони існуватимуть. І лише коли вони будуть один одного вбивати за бензин і їду може дати нам ШАНС ЖИТИ.
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06.07.2026 11:50 Ответить

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