Российская ракета унесла жизни целой семьи в Киеве

В результате попадания российской ракеты в дом в Киеве погибла целая семья.

Фото опубликовал фотограф Ефрем Лукацкий, передает Цензор.НЕТ.

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"Мне было трудно принять решение показать эту фотографию. Российская ракета убила целую семью.

Остановит ли эта фотография войну? Скорее всего, нет. Но я верю, что мир должен видеть правду. Надеюсь, меня простят те, кому эта фотография причинит боль", - отметил он.

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Что этому предшествовало?

Как сообщалось, по данным Воздушных сил, ночью было уничтожено 37 из 68 ракет и 326 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.

В Киеве число погибших возросло до 11, пострадавших уже 46, эпицентр попаданий - Дарницкий и Подольский районы.

В Киевской области повреждены дома и два предприятия, погибли 3 человека.

После атаки РФ в Вишневом открыли пункты эвакуации.

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