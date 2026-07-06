Федоров сегодня проведет переговоры о передаче Украине ракет для системы Patriot из запасов партнеров

Министр обороны Украины Михаил Федоров сегодня проведет серию переговоров со своими коллегами - министрами обороны стран, у которых на складах имеются ракеты для систем Patriot.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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Массированная атака на Украину

Он напомнил, что во время ночной массированной атаки наши силы ПВО сбили почти все крылатые ракеты и более 90% шахедов. Но баллистика снова нанесла удары по гражданским. Не имея возможности достичь своих целей на поле боя, враг все чаще направляет баллистические ракеты по жилым домам, убивая мирных людей.

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"Россия сознательно наращивает количество баллистических атак, применяя ракеты в масштабах, которых раньше не было, пользуясь острым дефицитом ракет для систем Patriot. За месяц в мире производится меньше таких ракет, чем враг запускает по Украине за этот же период", - отметил он.

Дефицит ракет для ПВО

"В продолжение бесед Президента с европейскими лидерами сегодня я проведу серию переговоров с коллегами - министрами обороны стран, у которых на складах есть ракеты для Patriot. Мы уже заключили контракты и продолжаем заключать контракты на поставку ракет для Patriot, поставки которых начнутся в следующем году. Наше обращение к партнерам - передать ракеты из своих запасов уже сейчас, а впоследствии восполнить их за счет наших будущих поставок.

Простое решение для партнеров - временно выделить эти ракеты со своих складов - спасет множество жизней наших граждан. Нельзя допустить, чтобы осторожная бюрократия стала препятствием для защиты человеческой жизни", - подчеркивает министр.

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По его словам, эти ракеты нужны Украине именно сейчас - в украинской системе ПВО.

"Наша задача - как можно быстрее обеспечить Украину дополнительными ракетами для Patriot. От этого зависит защита украинского неба и жизни наших людей", - резюмирует Федоров.

Что этому предшествовало?

Как сообщалось, по данным Воздушных сил, ночью было уничтожено 37 из 68 ракет и 326 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.

В Киеве число погибших возросло до 11, пострадавших уже 46, эпицентр попаданий - Дарницкий и Подольский районы.

В Киевской области повреждены дома и два предприятия, погибли 3 человека.

После атаки РФ в Вишневом открыли пункты эвакуации.

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