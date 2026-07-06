Федоров сегодня проведет переговоры о передаче Украине ракет для системы Patriot из запасов партнеров
Министр обороны Украины Михаил Федоров сегодня проведет серию переговоров со своими коллегами - министрами обороны стран, у которых на складах имеются ракеты для систем Patriot.
Об этом он сообщил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
Массированная атака на Украину
Он напомнил, что во время ночной массированной атаки наши силы ПВО сбили почти все крылатые ракеты и более 90% шахедов. Но баллистика снова нанесла удары по гражданским. Не имея возможности достичь своих целей на поле боя, враг все чаще направляет баллистические ракеты по жилым домам, убивая мирных людей.
"Россия сознательно наращивает количество баллистических атак, применяя ракеты в масштабах, которых раньше не было, пользуясь острым дефицитом ракет для систем Patriot. За месяц в мире производится меньше таких ракет, чем враг запускает по Украине за этот же период", - отметил он.
Дефицит ракет для ПВО
"В продолжение бесед Президента с европейскими лидерами сегодня я проведу серию переговоров с коллегами - министрами обороны стран, у которых на складах есть ракеты для Patriot. Мы уже заключили контракты и продолжаем заключать контракты на поставку ракет для Patriot, поставки которых начнутся в следующем году. Наше обращение к партнерам - передать ракеты из своих запасов уже сейчас, а впоследствии восполнить их за счет наших будущих поставок.
Простое решение для партнеров - временно выделить эти ракеты со своих складов - спасет множество жизней наших граждан. Нельзя допустить, чтобы осторожная бюрократия стала препятствием для защиты человеческой жизни", - подчеркивает министр.
По его словам, эти ракеты нужны Украине именно сейчас - в украинской системе ПВО.
"Наша задача - как можно быстрее обеспечить Украину дополнительными ракетами для Patriot. От этого зависит защита украинского неба и жизни наших людей", - резюмирует Федоров.
Что этому предшествовало?
- Как сообщалось, по данным Воздушных сил, ночью было уничтожено 37 из 68 ракет и 326 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.
- В Киеве число погибших возросло до 11, пострадавших уже 46, эпицентр попаданий - Дарницкий и Подольский районы.
- В Киевской области повреждены дома и два предприятия, погибли 3 человека.
- После атаки РФ в Вишневом открыли пункты эвакуации.
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