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Новости дефицит ракет для систем ПВО Массированный комбинированный удар
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Федоров сегодня проведет переговоры о передаче Украине ракет для системы Patriot из запасов партнеров

Дефицит ракет для "Пatriot"

Министр обороны Украины Михаил Федоров сегодня проведет серию переговоров со своими коллегами - министрами обороны стран, у которых на складах имеются ракеты для систем Patriot.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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Массированная атака на Украину

Он напомнил, что во время ночной массированной атаки наши силы ПВО сбили почти все крылатые ракеты и более 90% шахедов. Но баллистика снова нанесла удары по гражданским. Не имея возможности достичь своих целей на поле боя, враг все чаще направляет баллистические ракеты по жилым домам, убивая мирных людей.

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"Россия сознательно наращивает количество баллистических атак, применяя ракеты в масштабах, которых раньше не было, пользуясь острым дефицитом ракет для систем Patriot. За месяц в мире производится меньше таких ракет, чем враг запускает по Украине за этот же период", - отметил он.

Дефицит ракет для ПВО

"В продолжение бесед Президента с европейскими лидерами сегодня я проведу серию переговоров с коллегами - министрами обороны стран, у которых на складах есть ракеты для Patriot. Мы уже заключили контракты и продолжаем заключать контракты на поставку ракет для Patriot, поставки которых начнутся в следующем году. Наше обращение к партнерам - передать ракеты из своих запасов уже сейчас, а впоследствии восполнить их за счет наших будущих поставок.

Простое решение для партнеров - временно выделить эти ракеты со своих складов - спасет множество жизней наших граждан. Нельзя допустить, чтобы осторожная бюрократия стала препятствием для защиты человеческой жизни", - подчеркивает министр.

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По его словам, эти ракеты нужны Украине именно сейчас - в украинской системе ПВО.

"Наша задача - как можно быстрее обеспечить Украину дополнительными ракетами для Patriot. От этого зависит защита украинского неба и жизни наших людей", - резюмирует Федоров.

Что этому предшествовало?

  • Как сообщалось, по данным Воздушных сил, ночью было уничтожено 37 из 68 ракет и 326 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.
  • В Киеве число погибших возросло до 11, пострадавших уже 46, эпицентр попаданий - Дарницкий и Подольский районы.
  • В Киевской области повреждены дома и два предприятия, погибли 3 человека.
  • После атаки РФ в Вишневом открыли пункты эвакуации.

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обстрел (33588) Федоров Михаил (746) Patriot (474)
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Топ комментарии
+5
А у кого проситиме, коли і запаси "партнерів" скінчаться?
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06.07.2026 11:35 Ответить
+4
Чи не забагато енергії на пусту справу? Кому ще не ясно, що ракет ППО в мінімально - достатній кількості від партнерів не буде ніколи. Треба всю енергію, фінанси направити на дві речі - українська балістика в найменші сроки та знищення рашистського ВПК, що виробляє балістику. Ні ще є і третя річ - це КАБ і протидія цьому надефективному озброєнню рашистів.
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06.07.2026 11:46 Ответить
+3
поясніть хтось велічайшему кібербезопасніку всіх часів і народів zеольоній гниді фьйодорову, що ракети перехоплювачі не можуть робити в тій же кількості в якій паРаша робить балістику

що лише обороною не вистояти
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06.07.2026 11:39 Ответить

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