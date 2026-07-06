Федоров сьогодні проведе переговори щодо передачі Україні ракет до Patriot із запасів партнерів

Міністр оборони України Михайло Федоров сьогодні проведе серію переговорів із колегами-міністрами оборони країн, які мають ракети до Patriot на складах.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Масована атака на Україну

Він нагадав, що під час нічної масованої атаки наші сили ППО збили майже всі крилаті ракети та понад 90% шахедів. Але балістика знову завдала ударів по цивільних. Не маючи змоги досягти своїх цілей на полі бою, ворог дедалі частіше спрямовує балістичні ракети по житлових будинках, вбиваючи мирних людей.

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"росія свідомо нарощує кількість балістичних атак, застосовуючи ракети в масштабах, яких раніше не було, користуючись гострим дефіцитом ракет до систем Patriot. За місяць у світі виробляється менше таких ракет, ніж ворог запускає по Україні за цей самий період", - зазначив він.

Дефіцит ракет до ППО

"Як продовження розмов Президента з європейськими лідерами сьогодні проведу серію переговорів із колегами - міністрами оборони країн, які мають ракети до Patriot на складах. Ми вже законтрактували та продовжуємо контрактувати ракети до Patriot, поставки яких розпочнуться наступного року. Наше звернення до партнерів - передати ракети зі своїх запасів уже зараз, а згодом замістити їх за рахунок наших майбутніх поставок.

Просте рішення для партнерів - тимчасово виділити ці ракети зі своїх складів - урятує безліч життів наших громадян. Не можна допустити, щоб обережна бюрократія стала бар’єром для захисту людського життя", - наголошує міністр.

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За його словами, ці ракети потрібні Україні саме зараз - в українській системі ППО.

"Наше завдання - якнайшвидше забезпечити Україну додатковими ракетами до Patriot. Від цього залежить захист українського неба та життя наших людей", - резюмує Федоров.

Що передувало?

Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, вночі було знищено 37 із 68 ракет та 326 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.

У Києві кількість загиблих зросла до 11, постраждалих вже 46, епіцентр влучань - Дарницький та Подільський райони.

На Київщині пошкоджено будинки та два підприємства, загинули 3 людини.

Після атаки РФ у Вишневому відкрили пункти евакуації.

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