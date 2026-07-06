Щоб збивати балістику - треба мати чим, у нас серйозний дефіцит ракет-перехоплювачів, - Ігнат про нічну атаку. ВIДЕО
Показник запасів ракет для систем ППО в Україні наразі низький, про що постійно наголошує президент України Володимир Зеленський.
Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, коментуючи сьогоднішню атаку, інформує Цензор.НЕТ.
Дефіцит ракет для ППО
"Щоб збивати балістичні ракети - треба мати чим їх збивати. Систем Patriot достатньо - потрібне постійне постачання ракет. В нас є певний... серйозний дефіцит ракет-перехоплювачів", - зазначив він.
Що передувало?
- Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, вночі було знищено 37 із 68 ракет та 326 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.
- У Києві кількість загиблих зросла до 11, постраждалих вже 46, епіцентр влучань - Дарницький та Подільський райони.
- На Київщині пошкоджено будинки та два підприємства, загинула людина.
- Після атаки РФ у Вишневому відкрили пункти евакуації.
Топ коментарі
+32 botoks
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+29 Дід Степан
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+19 Alex G.
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