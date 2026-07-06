Щоб збивати балістику - треба мати чим, у нас серйозний дефіцит ракет-перехоплювачів, - Ігнат про нічну атаку. ВIДЕО

Показник запасів ракет для систем ППО в Україні наразі низький, про що постійно наголошує президент України Володимир Зеленський.

Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, коментуючи сьогоднішню атаку, інформує Цензор.НЕТ.

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Дефіцит ракет для ППО

"Щоб збивати балістичні ракети - треба мати чим їх збивати. Систем Patriot достатньо - потрібне постійне постачання ракет. В нас є певний... серйозний дефіцит ракет-перехоплювачів", - зазначив він.

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Що передувало?

Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, вночі було знищено 37 із 68 ракет та 326 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.

У Києві кількість загиблих зросла до 11, постраждалих вже 46, епіцентр влучань - Дарницький та Подільський райони.

На Київщині пошкоджено будинки та два підприємства, загинула людина.

Після атаки РФ у Вишневому відкрили пункти евакуації.

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