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Новини Відео Результат роботи ППО дефіцит ракет для систем ППО
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Щоб збивати балістику - треба мати чим, у нас серйозний дефіцит ракет-перехоплювачів, - Ігнат про нічну атаку. ВIДЕО

Показник запасів ракет для систем ППО в Україні наразі низький, про що постійно наголошує президент України Володимир Зеленський.

Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, коментуючи сьогоднішню атаку, інформує Цензор.НЕТ.

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Дефіцит ракет для ППО

"Щоб збивати балістичні ракети - треба мати чим їх збивати. Систем Patriot достатньо - потрібне постійне постачання ракет. В нас є певний... серйозний дефіцит ракет-перехоплювачів", - зазначив він.

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Що передувало?

  • Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, вночі було знищено 37 із 68 ракет та 326 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.
  • У Києві кількість загиблих зросла до 11, постраждалих вже 46, епіцентр влучань - Дарницький та Подільський райони.
  • На Київщині пошкоджено будинки та два підприємства, загинула людина.
  • Після атаки РФ у Вишневому відкрили пункти евакуації.

Також читайте: Зеленський надіслав Трампу термінового листа щодо критичної нестачі систем ППО та ракет до них

Автор: 

ППО (4255) ракети (4492) Ігнат Юрій (874) Patriot (517)
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Топ коментарі
+32
за це полковнику платники податків виплачують запрплату, щоб озвучувати що немає ракет?.. а то всі думали що ракет греблю гати але це такий хитрий 40 денний план пропустити всю балістику в одні ворота.
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06.07.2026 09:57 Відповісти
+29
Україну врятує відставка зеленського та його банди
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06.07.2026 09:58 Відповісти
+19
у вас є асфальт та шашлики
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06.07.2026 09:56 Відповісти

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