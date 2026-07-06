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Чтобы сбивать баллистические ракеты - нужно иметь чем, у нас серьёзный дефицит ракет-перехватчиков, - Игнат о ночной атаке

Уровень запасов ракет для систем ПВО в Украине в настоящее время низкий, о чем постоянно говорит президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом рассказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат, комментируя сегодняшнюю атаку, сообщает Цензор.НЕТ.

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Дефицит ракет для ПВО

"Чтобы сбивать баллистические ракеты, нужно иметь чем их сбивать. Систем Patriot достаточно - нужна постоянная поставка ракет. У нас есть определенный... серьезный дефицит ракет-перехватчиков", - отметил он.

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Что этому предшествовало?

  • Как сообщалось, по данным Воздушных сил, ночью было уничтожено 37 из 68 ракет и 326 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.
  • В Киеве число погибших возросло до 11, пострадавших уже 46, эпицентр попаданий - Дарницкий и Подольский районы.
  • В Киевской области повреждены дома и два предприятия, погиб один человек.
  • После атаки РФ в Вишневом открыли пункты эвакуации.

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Автор: 

ПВО (3817) ракеты (4035) Игнат Юрий (687) Patriot (481)
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Топ комментарии
+32
за це полковнику платники податків виплачують запрплату, щоб озвучувати що немає ракет?.. а то всі думали що ракет греблю гати але це такий хитрий 40 денний план пропустити всю балістику в одні ворота.
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06.07.2026 09:57 Ответить
+29
Україну врятує відставка зеленського та його банди
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06.07.2026 09:58 Ответить
+19
у вас є асфальт та шашлики
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06.07.2026 09:56 Ответить

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