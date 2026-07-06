Чтобы сбивать баллистические ракеты - нужно иметь чем, у нас серьёзный дефицит ракет-перехватчиков, - Игнат о ночной атаке
Уровень запасов ракет для систем ПВО в Украине в настоящее время низкий, о чем постоянно говорит президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом рассказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат, комментируя сегодняшнюю атаку, сообщает Цензор.НЕТ.
Дефицит ракет для ПВО
"Чтобы сбивать баллистические ракеты, нужно иметь чем их сбивать. Систем Patriot достаточно - нужна постоянная поставка ракет. У нас есть определенный... серьезный дефицит ракет-перехватчиков", - отметил он.
Что этому предшествовало?
- Как сообщалось, по данным Воздушных сил, ночью было уничтожено 37 из 68 ракет и 326 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.
- В Киеве число погибших возросло до 11, пострадавших уже 46, эпицентр попаданий - Дарницкий и Подольский районы.
- В Киевской области повреждены дома и два предприятия, погиб один человек.
- После атаки РФ в Вишневом открыли пункты эвакуации.
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