Чтобы сбивать баллистические ракеты - нужно иметь чем, у нас серьёзный дефицит ракет-перехватчиков, - Игнат о ночной атаке

Уровень запасов ракет для систем ПВО в Украине в настоящее время низкий, о чем постоянно говорит президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом рассказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат, комментируя сегодняшнюю атаку, сообщает Цензор.НЕТ.

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Дефицит ракет для ПВО

"Чтобы сбивать баллистические ракеты, нужно иметь чем их сбивать. Систем Patriot достаточно - нужна постоянная поставка ракет. У нас есть определенный... серьезный дефицит ракет-перехватчиков", - отметил он.

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Что этому предшествовало?

Как сообщалось, по данным Воздушных сил, ночью было уничтожено 37 из 68 ракет и 326 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.

В Киеве число погибших возросло до 11, пострадавших уже 46, эпицентр попаданий - Дарницкий и Подольский районы.

В Киевской области повреждены дома и два предприятия, погиб один человек.

После атаки РФ в Вишневом открыли пункты эвакуации.

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