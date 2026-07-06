Російська ракета забрала життя цілої родини у Києві. ФОТО 18+
Внаслідок влучання російської ракети у будинок в Києві загинула ціла родина.
Фото оприлюднив фотограф Єфрем Лукацький, передає Цензор.НЕТ.
УВАГА! ПЕРЕГЛЯД ФОТО НЕ РЕКОМЕНДОВАНО ДІТЯМ, ВАГІТНИМ ЖІНКАМ ТА ОСОБАМ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У ВРАЗЛИВИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ СТАНАХ.
Подробиці
"Мені було важко ухвалити рішення показати цю фотографію. Російська ракета вбила цілу родину.
Чи зупинить ця фотографія війну? Найімовірніше, ні. Але я вірю, що світ має бачити правду. Сподіваюся, мені пробачать ті, кому ця фотографія завдасть болю", - зазначив він.
Раніше глава МЗС Сибіга повідомив, що вночі росіяни вбили цілу родину у Києві - маму, батька та дитину.
Що передувало?
- Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, вночі було знищено 37 із 68 ракет та 326 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.
- У Києві кількість загиблих зросла до 11, постраждалих вже 46, епіцентр влучань - Дарницький та Подільський райони.
- На Київщині пошкоджено будинки та два підприємства, загинули 3 людини.
- Після атаки РФ у Вишневому відкрили пункти евакуації.
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Всім сили і витримки пережити цей жах, особливо нашим хлопцям на фронті - єдиній нашій надії!!!
Єдине що факт - найявність рузкіх це фактор який сіє смерті поки вони існуватимуть. І лише коли вони будуть один одного вбивати за бензин і їду може дати нам ШАНС ЖИТИ.