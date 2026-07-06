Російська ракета забрала життя цілої родини у Києві. ФОТО 18+

Внаслідок влучання російської ракети у будинок в Києві загинула ціла родина.

Фото оприлюднив фотограф Єфрем Лукацький, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Мені було важко ухвалити рішення показати цю фотографію. Російська ракета вбила цілу родину.

Чи зупинить ця фотографія війну? Найімовірніше, ні. Але я вірю, що світ має бачити правду. Сподіваюся, мені пробачать ті, кому ця фотографія завдасть болю", - зазначив він.

Раніше глава МЗС Сибіга повідомив, що вночі росіяни вбили цілу родину у Києві - маму, батька та дитину.

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Що передувало?

Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, вночі було знищено 37 із 68 ракет та 326 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.

У Києві кількість загиблих зросла до 11, постраждалих вже 46, епіцентр влучань - Дарницький та Подільський райони.

На Київщині пошкоджено будинки та два підприємства, загинули 3 людини.

Після атаки РФ у Вишневому відкрили пункти евакуації.

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