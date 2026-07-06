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Новини Обстріли Києва Масований комбінований удар
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Російська ракета забрала життя цілої родини у Києві. ФОТО 18+

Внаслідок влучання російської ракети у будинок в Києві загинула ціла родина.

Фото оприлюднив фотограф Єфрем Лукацький, передає Цензор.НЕТ.

УВАГА! ПЕРЕГЛЯД ФОТО НЕ РЕКОМЕНДОВАНО ДІТЯМ, ВАГІТНИМ ЖІНКАМ ТА ОСОБАМ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У ВРАЗЛИВИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ СТАНАХ.

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Подробиці

"Мені було важко ухвалити рішення показати цю фотографію. Російська ракета вбила цілу родину.

Чи зупинить ця фотографія війну? Найімовірніше, ні. Але я вірю, що світ має бачити правду. Сподіваюся, мені пробачать ті, кому ця фотографія завдасть болю", - зазначив він.

Російська ракета забрала життя родини у Києві

Раніше глава МЗС Сибіга повідомив, що вночі росіяни вбили цілу родину у Києві - маму, батька та дитину.

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Що передувало?

  • Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, вночі було знищено 37 із 68 ракет та 326 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.
  • У Києві кількість загиблих зросла до 11, постраждалих вже 46, епіцентр влучань - Дарницький та Подільський райони.
  • На Київщині пошкоджено будинки та два підприємства, загинули 3 людини.
  • Після атаки РФ у Вишневому відкрили пункти евакуації.

Дивіться: Момент масованих ударів РФ по Києву в ніч на 6 липня. ВIДЕО

Автор: 

Київ (21039) обстріл (34943)
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Топ коментарі
+14
У яких жахливих реаліях ми живемо. Виходячи з дому можна в нього вже не повернутися, або навпаки не буде куди повернутися Будь-якої хвилини може обірватися життя,або можна скалічиться.За всі ці роки вже втрачена здатність щось ще відчувати, окрім розпачу та страху.
Всім сили і витримки пережити цей жах, особливо нашим хлопцям на фронті - єдиній нашій надії!!!
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06.07.2026 11:48 Відповісти
+14
Та йому це до лампочки. У нього любов до ху..ла , до себе та до грошей. Все інше його не цікавить.
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06.07.2026 11:56 Відповісти
+7
Ось перед таким виборам нас ставить РФ - навіть якщо зупинити чудом по лінії фронту - то всі розуміють що це лише перерва доки рузкіе відновлять потік смертей, а не зупинити - це продовжити потім смертей.

Єдине що факт - найявність рузкіх це фактор який сіє смерті поки вони існуватимуть. І лише коли вони будуть один одного вбивати за бензин і їду може дати нам ШАНС ЖИТИ.
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06.07.2026 11:50 Відповісти

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