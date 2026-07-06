В Вишневом повреждено 13 гектаров жилой застройки, правительство выделит средства на восстановление, - Свириденко
После российской атаки в Вишневом зафиксированы самые масштабные разрушения жилого сектора за время полномасштабной войны. Правительство выделит средства из резервного фонда на восстановление поврежденного жилья.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
"В результате российской атаки этой ночью в Вишневом Киевской области зафиксированы самые масштабные разрушения жилого сектора за все время полномасштабного вторжения. Повреждено 13 гектаров жилой застройки", — сообщила Свириденко.
Правительство выделит средства из резервного фонда
Учитывая масштабы разрушений, правительство выделит средства из резервного фонда для помощи громаде, в частности на восстановление жилья, поврежденного в результате российского обстрела.
Необходимость принятия оперативных решений обсудили с Президентом.
Какие меры принимаются
С ночи в городе развернуты штабы, где люди могут получить всю необходимую срочную помощь и консультации по оформлению компенсации. На месте работают 500 спасателей ГСЧС и более 400 полицейских.
Свириденко поблагодарила министра внутренних дел Игоря Клименко и главу Киевской ОГА Николая Калашника за качественную координацию работы.
"Искренняя благодарность всем спасателям, саперам, коммунальщикам — всем, кто ликвидирует последствия вражеского обстрела и возвращает громаду к жизни", — отметила премьер-министр.
Ракетный удар РФ по Киеву и области 6 июля
- Как сообщалось, по данным Воздушных сил, ночью было сбито 37 из 68 ракет и 326 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.
- В Киеве число погибших возросло до 15, пострадавших уже более 50, эпицентр попаданий — Дарницкий и Подольский районы.
- В Киевской области повреждены дома и два предприятия, погибли 6 человек.
- После атаки РФ в Вишневом открыли пункты эвакуации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль