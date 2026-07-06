В Вишневом повреждено 13 гектаров жилой застройки, правительство выделит средства на восстановление, - Свириденко

После российской атаки в Вишневом зафиксированы самые масштабные разрушения жилого сектора за время полномасштабной войны. Правительство выделит средства из резервного фонда на восстановление поврежденного жилья.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

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"В результате российской атаки этой ночью в Вишневом Киевской области зафиксированы самые масштабные разрушения жилого сектора за все время полномасштабного вторжения. Повреждено 13 гектаров жилой застройки", — сообщила Свириденко.

Правительство выделит средства из резервного фонда

Учитывая масштабы разрушений, правительство выделит средства из резервного фонда для помощи громаде, в частности на восстановление жилья, поврежденного в результате российского обстрела.

Необходимость принятия оперативных решений обсудили с Президентом.

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Какие меры принимаются

С ночи в городе развернуты штабы, где люди могут получить всю необходимую срочную помощь и консультации по оформлению компенсации. На месте работают 500 спасателей ГСЧС и более 400 полицейских.

Свириденко поблагодарила министра внутренних дел Игоря Клименко и главу Киевской ОГА Николая Калашника за качественную координацию работы.

"Искренняя благодарность всем спасателям, саперам, коммунальщикам — всем, кто ликвидирует последствия вражеского обстрела и возвращает громаду к жизни", — отметила премьер-министр.

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Ракетный удар РФ по Киеву и области 6 июля