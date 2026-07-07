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Росія атакує Україну ввечері 7 липня, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 7 липня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 20:57 - Кривий Ріг - БпЛА в напрямку міста.
О 20:59 - Запоріжжя - БпЛА на околицях міста.
Оновлена інформація
О 21:12 - КАБи на північ Харківщини.
О 21:19 - КАБи на Донеччину.
О 22:02 - КАБи на Херсонщину.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
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