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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну ввечері 7 липня, - Повітряні сили (оновлено)

Атака безпілотників

Ввечері 7 липня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих дронів

О 20:57 - Кривий Ріг - БпЛА в напрямку міста.

О 20:59 - Запоріжжя - БпЛА на околицях міста.

Оновлена інформація

О 21:12 - КАБи на північ Харківщини.

О 21:19 - КАБи на Донеччину.

О 22:02 - КАБи на Херсонщину.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

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Автор: 

безпілотник БпЛА (6088) обстріл (35018) ракети (4489) Шахед (2317)
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