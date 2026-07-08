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Новости Обстрелы Киева
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В Киеве прогремели взрывы, враг наносит ракетные удары

Взрывы в Киеве

В ночь на 8 июля в Киеве раздались взрывы. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Угроза баллистических ракет с севера", — сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Новость обновляется.

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Автор: 

взрыв (6944) Киев (26640) обстрел (33659)
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Топ комментарии
+20
Чи то вони просто народидися такими і для ненависті їм не потрібна причина.
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08.07.2026 01:07 Ответить
+17
А нехай всілякі ігнати та тому подібні довбой@би побільше ниють про відсутність ракет-перехоплювачів. То кожну ніч таке буде.
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08.07.2026 00:50 Ответить
+17
Коли б не прийшли до влади зелені, то може б путін не наважився напасти повномасштабно. Бо зелені так вели себе нахально, що путін подумав, що українці його з квітами будуть зустрічати.
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08.07.2026 01:10 Ответить

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