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В Киеве прогремели взрывы, враг наносит ракетные удары
В ночь на 8 июля в Киеве раздались взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Угроза баллистических ракет с севера", — сообщили в Воздушных силах ВСУ.
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