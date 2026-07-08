У Києві пролунали потужні вибухи: ворог атакує балістикою, у місцях влучань пожежі (оновлено)

В ніч на 8 липня у Києві пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Загроза балістики з півночі", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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У Деснянському районі, внаслідок влучання ракети, палають складські приміщення.



У Святошинському районі — загоряння в нежитловій будівлі.



Ворог атакує столицю балістикою. Перебувайте в укриттях, - написав мер Києва Віталій Кличко в Телеграм.

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