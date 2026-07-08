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У Києві пролунали потужні вибухи: ворог атакує балістикою, у місцях влучань пожежі (оновлено)
В ніч на 8 липня у Києві пролунали потужні вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Загроза балістики з півночі", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Оновлення
У Деснянському районі, внаслідок влучання ракети, палають складські приміщення.
У Святошинському районі — загоряння в нежитловій будівлі.
Ворог атакує столицю балістикою. Перебувайте в укриттях, - написав мер Києва Віталій Кличко в Телеграм.
Новина оновлюється.
Топ коментарі
+9 MsSkifia #566162
показати весь коментар08.07.2026 00:47 Відповісти Посилання
+7 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар08.07.2026 00:48 Відповісти Посилання
+6 Artcore
показати весь коментар08.07.2026 00:49 Відповісти Посилання
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