УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6747 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Києва
3 960 73

У Києві пролунали потужні вибухи: ворог атакує балістикою, у місцях влучань пожежі (оновлено)

Вибухи у Києві

В ніч на 8 липня у Києві пролунали потужні вибухи. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Загроза балістики з півночі", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Оновлення

У Деснянському районі, внаслідок влучання ракети, палають складські приміщення.

У Святошинському районі — загоряння в нежитловій будівлі.

Ворог атакує столицю балістикою. Перебувайте в укриттях, - написав мер Києва Віталій Кличко в Телеграм.

Новина оновлюється.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

вибух (4756) Київ (21074) обстріл (35018)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
купа жидви у владі додушує терпіл
показати весь коментар
08.07.2026 00:47 Відповісти
+7
Щас Зеля як дасть жорстку відповідь по моцкві в 100500-й раз
показати весь коментар
08.07.2026 00:48 Відповісти
+6
А москва спить спокійно. Абрамович з двушкою задоволений.
показати весь коментар
08.07.2026 00:49 Відповісти

Завантаження...

 
 