Ворог атакує Київ і область реактивними дронами: можлива робота ППО

Під ранок 8 липня 2026 року війська РФ атакують Київщину ударними безпілотниками. Повітряну тривогу оголошено також у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Яка ситуація на зараз?

"Увага! Київщина! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Можлива робота ППО по ворожих цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - інформує пресцентр Київської ОВА.

"Київ - реактивний БпЛА в напрямку міста", - інформують Повітряні сили.

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Що передувало?

Напередодні вночі повідомлялося, що у Києві пролунали потужні вибухи: ворог атакує балістикою, у місцях влучань пожежі, є потерпілі.

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