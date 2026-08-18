Киевскую область атакуют дроны, работает ПВО. Существует угроза для Киева

Утром 18 августа 2026 года Киевскую область атакуют вражеские ударные дроны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

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"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Силы ПВО ведут огонь по целям. Находитесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Позаботьтесь о своей безопасности", — говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил, группа реактивных БПЛА в Черниговской области движется курсом на Киевскую область (Бровары).

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Кроме того, зафиксирован реактивный БПЛА, летящий в сторону Киева мимо Броваров.

В настоящее время в Киеве также объявлена воздушная тревога.