Киевскую область атакуют дроны, работает ПВО. Существует угроза для Киева
Утром 18 августа 2026 года Киевскую область атакуют вражеские ударные дроны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Силы ПВО ведут огонь по целям. Находитесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Позаботьтесь о своей безопасности", — говорится в сообщении.
По данным Воздушных сил, группа реактивных БПЛА в Черниговской области движется курсом на Киевскую область (Бровары).
Кроме того, зафиксирован реактивный БПЛА, летящий в сторону Киева мимо Броваров.
В настоящее время в Киеве также объявлена воздушная тревога.
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