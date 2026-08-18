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Киевскую область атакуют дроны, работает ПВО. Существует угроза для Киева

Шахед атакует Бровары

Утром 18 августа 2026 года Киевскую область атакуют вражеские ударные дроны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

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"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Силы ПВО ведут огонь по целям. Находитесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Позаботьтесь о своей безопасности", — говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил, группа реактивных БПЛА в Черниговской области движется курсом на Киевскую область (Бровары).

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Кроме того, зафиксирован реактивный БПЛА, летящий в сторону Киева мимо Броваров.

В настоящее время в Киеве также объявлена воздушная тревога.

Автор: 

Бровары (359) Киевская область (4962) ПВО (3979) дроны (7959) Броварский район (103)
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