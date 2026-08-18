Київщину атакують дрони, працює ППО. Є загроза для Києва

Зранку 18 серпня 2026 року Київщину атакують ворожі ударні дрони.

Про це повідомляє Цензоро.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

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"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил, група реактивних БпЛА на Ченрнігівщині рухається курсом на Київщину (Бровари).

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Окрім того, зафіксовано реактивний БпЛА на Київ повз Бровари.

Наразі у Києві також оголошено повітряну тривогу.