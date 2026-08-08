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Нужно больше давления и ПВО, - Зеленский прокомментировал смертоносные удары РФ по Пуховке и Киеву. ФОТОрепортаж

Сегодня ночью в результате ударов дронов Россия убила трех человек в Пуховке Киевской области: дедушку, бабушку и их внука.

Об этом напомнил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно о жертвах?

По словам Зеленского, мальчику было всего три года. Еще четверо госпитализированы: родители ребенка, его 15-летний брат и сосед, который пришел на помощь семье и был ранен во время повторного удара. У пострадавших — термические ожоги, осколочные ранения. 

Обстрел Киевской области
Обстрел Киевской области
Обстрел Киевской области
Обстрел Киевской области
Обстрел Киевской области
Обстрел Киевской области
Обстрел Киевской области
Обстрел Киевской области

"Это был обычный жилой дом. Россияне не могли этого не знать. Также был нанесен удар шестью баллистическими ракетами по гражданской инфраструктуре в Киеве. На данный момент известно об одном погибшем. Также под обстрелом находились Донецкая, Харьковская, Сумская, Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Херсонская, Николаевская, Черниговская и Полтавская области", — отмечает глава государства.

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Давление на РФ

Он также в очередной раз призвал партнеров усилить давление на Россию.

"Европа, Америка, Украина давно хотят остановить эту российскую войну. Не хочет только Путин и изо всех сил цепляется за свою баллистику и дроны, чтобы продолжать воевать. Нужно больше давления. Новые санкции, которые не позволят производить эту баллистику. И обязательно нужна большая защита для наших людей. Противоракетная оборона, ракеты-перехватчики для Patriot, SAMP/T, NASAMS, HAWK и наших F-16 — все это работает и помогает защищать жизни, когда они здесь, в Украине, а не где-то на складах, за тысячи километров от российских ударов, направленных против жизни. Я благодарю всех, кто демонстрирует лидерство и, несмотря ни на что, передает новые партии средств ПВО", — резюмирует Зеленский.

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Что этому предшествовало?

  • Как сообщалось, российские войска в ночь на 8 августа атаковали Киевскую область. В Броварском районе в результате вражеского удара есть погибшие и раненые.
  • Впоследствии стало известно, что погибли 3-летний мальчик, его бабушка и дедушка, родители ранены, брат — с ожогами в реанимации.
  • Кроме того, российская атака на Киев вызвала пожары в двух районах столицы. Горели гаражи и предприятие, известно о четырех пострадавших.
  • По данным ВС, враг нанес удар шестью баллистическими ракетами и 151 дроном, сбито 135 БПЛА.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25464) Киев (27218) Киевская область (4943) обстрел (34767) Броварский район (97) Пуховка (1)
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Топ комментарии
+27
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08.08.2026 11:09 Ответить
+13
Тиск... ППО...тиск... ППО... Це якийсь день бабака у торчка.
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08.08.2026 11:01 Ответить
+12
Який "власний народ"? До "власного" народу здриснули папа і мама торчка, а тут чужий блазню народ, який він ненавидить і зневажає.
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08.08.2026 11:31 Ответить

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