Нужно больше давления и ПВО, - Зеленский прокомментировал смертоносные удары РФ по Пуховке и Киеву. ФОТОрепортаж
Сегодня ночью в результате ударов дронов Россия убила трех человек в Пуховке Киевской области: дедушку, бабушку и их внука.
Об этом напомнил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно о жертвах?
По словам Зеленского, мальчику было всего три года. Еще четверо госпитализированы: родители ребенка, его 15-летний брат и сосед, который пришел на помощь семье и был ранен во время повторного удара. У пострадавших — термические ожоги, осколочные ранения.
"Это был обычный жилой дом. Россияне не могли этого не знать. Также был нанесен удар шестью баллистическими ракетами по гражданской инфраструктуре в Киеве. На данный момент известно об одном погибшем. Также под обстрелом находились Донецкая, Харьковская, Сумская, Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Херсонская, Николаевская, Черниговская и Полтавская области", — отмечает глава государства.
Давление на РФ
Он также в очередной раз призвал партнеров усилить давление на Россию.
"Европа, Америка, Украина давно хотят остановить эту российскую войну. Не хочет только Путин и изо всех сил цепляется за свою баллистику и дроны, чтобы продолжать воевать. Нужно больше давления. Новые санкции, которые не позволят производить эту баллистику. И обязательно нужна большая защита для наших людей. Противоракетная оборона, ракеты-перехватчики для Patriot, SAMP/T, NASAMS, HAWK и наших F-16 — все это работает и помогает защищать жизни, когда они здесь, в Украине, а не где-то на складах, за тысячи километров от российских ударов, направленных против жизни. Я благодарю всех, кто демонстрирует лидерство и, несмотря ни на что, передает новые партии средств ПВО", — резюмирует Зеленский.
Что этому предшествовало?
- Как сообщалось, российские войска в ночь на 8 августа атаковали Киевскую область. В Броварском районе в результате вражеского удара есть погибшие и раненые.
- Впоследствии стало известно, что погибли 3-летний мальчик, его бабушка и дедушка, родители ранены, брат — с ожогами в реанимации.
- Кроме того, российская атака на Киев вызвала пожары в двух районах столицы. Горели гаражи и предприятие, известно о четырех пострадавших.
- По данным ВС, враг нанес удар шестью баллистическими ракетами и 151 дроном, сбито 135 БПЛА.
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