Удар РФ по Киевщине: трое погибших, среди них ребенок

Российские войска в ночь на 8 августа атаковали Киевскую область. В Броварском районе в результате вражеского удара есть погибшие и раненые

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

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"К сожалению, погибли три человека, среди них ребенок. Еще трое пострадали, среди них также ребенок", — говорится в сообщении.

По словам главы ОГА, в Броварском районе зафиксированы последствия атаки в трех местах. В результате падения обломков поврежден частный жилой дом, хозяйственные постройки и автомобили.

Кроме того, на территории нежилого здания возник пожар.

На местах работают спасатели

К ликвидации последствий российского удара привлечены спасатели и другие необходимые службы. Работы на местах ударов продолжаются.

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