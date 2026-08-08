Удар РФ по Киевщине: трое погибших, среди них ребенок
Российские войска в ночь на 8 августа атаковали Киевскую область. В Броварском районе в результате вражеского удара есть погибшие и раненые
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.
"К сожалению, погибли три человека, среди них ребенок. Еще трое пострадали, среди них также ребенок", — говорится в сообщении.
По словам главы ОГА, в Броварском районе зафиксированы последствия атаки в трех местах. В результате падения обломков поврежден частный жилой дом, хозяйственные постройки и автомобили.
Кроме того, на территории нежилого здания возник пожар.
На местах работают спасатели
К ликвидации последствий российского удара привлечены спасатели и другие необходимые службы. Работы на местах ударов продолжаются.
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