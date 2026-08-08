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Новости Обстрел Киевщины
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Удар РФ по Киевщине: трое погибших, среди них ребенок

Meta Title: Россия атаковала Киевскую область: погибли три человека, среди них ребенок

Российские войска в ночь на 8 августа атаковали Киевскую область. В Броварском районе в результате вражеского удара есть погибшие и раненые

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

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"К сожалению, погибли три человека, среди них ребенок. Еще трое пострадали, среди них также ребенок", — говорится в сообщении. 

По словам главы ОГА, в Броварском районе зафиксированы последствия атаки в трех местах. В результате падения обломков поврежден частный жилой дом, хозяйственные постройки и автомобили.

Кроме того, на территории нежилого здания возник пожар.

На местах работают спасатели

К ликвидации последствий российского удара привлечены спасатели и другие необходимые службы. Работы на местах ударов продолжаются.

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Киевская область (4943) обстрел (34767) Броварский район (97)
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