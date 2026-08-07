Российский дрон атаковал больницу в Херсоне: ранены четыре медицинские работницы

Российские войска атаковали с помощью дрона территорию одной из больниц в Херсоне, вследствие чего пострадали четыре медицинские работницы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Херсонской городской военной администрации в Telegram.

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Удар по больнице в центре города

По информации ГВА, атака произошла около 18:20 в центре города. Вражеский дрон поразил территорию медицинского учреждения.

Вследствие удара пострадали четыре женщины — сотрудницы больницы в возрасте 53, 56, 65 и 67 лет.

"Российские оккупанты атаковали с дрона территорию больницы, вследствие чего пострадали четыре медицинские работницы", — отметили в администрации.

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Состояние пострадавших

Медики получили минно-взрывные травмы и контузии. Всем оказана необходимая помощь.

После осмотра врачей пострадавшие продолжат лечение амбулаторно. Их состояние оценивается как стабильное.

В то же время в Херсонской области за сутки вследствие российских обстрелов ранения получили 32 человека, среди них есть ребенок.

Ранее сообщалось, что Россия нанесла удар по Славянску из РСЗО "Торнадо-С": погиб один человек, ещё пятеро ранены.

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