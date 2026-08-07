РФ нанесла удар по Славянску из РСЗО "Торнадо-С": один человек погиб, ещё пятеро ранены

Российские войска нанесли удар по Славянску в Донецкой области с помощью реактивной системы залпового огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Славянской городской военной администрации Вадима Ляха в Facebook.

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Удар по перекрестку

Обстрел произошел 7 августа в 14:45. По данным местных властей, российские военные применили РСЗО "Торнадо-С" и нанесли удар по логистическому перекрестку города.

Вследствие атаки погиб один человек, ещё пятеро получили ранения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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Последствия атаки и разрушения

В городе зафиксированы значительные повреждения гражданской инфраструктуры. В частности, пострадали около трех десятков частных домов, а также уничтожены четыре автомобиля.

По его словам, в настоящее время устанавливается личность погибшего.

Ранее сообщалось, чтов результате атаки РФ в Запорожье пострадали двое спасателей.

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