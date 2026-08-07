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Новости Обстрел Славянска
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РФ нанесла удар по Славянску из РСЗО "Торнадо-С": один человек погиб, ещё пятеро ранены

последствия обстрела Славянска после удара "Торнадо С"

Российские войска нанесли удар по Славянску в Донецкой области с помощью реактивной системы залпового огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Славянской городской военной администрации Вадима Ляха в Facebook.

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Удар по перекрестку

Обстрел произошел 7 августа в 14:45. По данным местных властей, российские военные применили РСЗО "Торнадо-С" и нанесли удар по логистическому перекрестку города.

Вследствие атаки погиб один человек, ещё пятеро получили ранения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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Последствия атаки и разрушения

В городе зафиксированы значительные повреждения гражданской инфраструктуры. В частности, пострадали около трех десятков частных домов, а также уничтожены четыре автомобиля.

По его словам, в настоящее время устанавливается личность погибшего.

Ранее сообщалось, чтов результате атаки РФ в Запорожье пострадали двое спасателей.

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Автор: 

обстрел (34767) жертвы (2347) Донецкая область (12992) Торнадо (148) Краматорский район (1404) Славянск (2853)
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Топ комментарии
+2
то треба їбанути по Донецьку
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07.08.2026 21:09 Ответить
+2
Сараї з шкарпетками розбиває.
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07.08.2026 21:19 Ответить
+2
Я зараз живу у Слов'янську - і ждунів тут не більше ніж у Одесі, або у Києві, або деінде. А про загиблого не годиться так казати, щоб колись про вас так не сказали.
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08.08.2026 07:22 Ответить

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