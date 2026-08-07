РФ нанесла удар по Славянску из РСЗО "Торнадо-С": один человек погиб, ещё пятеро ранены
Российские войска нанесли удар по Славянску в Донецкой области с помощью реактивной системы залпового огня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Славянской городской военной администрации Вадима Ляха в Facebook.
Удар по перекрестку
Обстрел произошел 7 августа в 14:45. По данным местных властей, российские военные применили РСЗО "Торнадо-С" и нанесли удар по логистическому перекрестку города.
Вследствие атаки погиб один человек, ещё пятеро получили ранения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Последствия атаки и разрушения
В городе зафиксированы значительные повреждения гражданской инфраструктуры. В частности, пострадали около трех десятков частных домов, а также уничтожены четыре автомобиля.
По его словам, в настоящее время устанавливается личность погибшего.
Ранее сообщалось, чтов результате атаки РФ в Запорожье пострадали двое спасателей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль