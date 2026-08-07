РФ вдарила по Слов’янську з РСЗВ "Торнадо-С": загинула людина, ще п’ятеро поранені
Російські війська завдали удару по Слов’янську на Донеччині із реактивної системи залпового вогню.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Слов’янської міської військової адміністрації Вадима Ляха у Фейсбуці.
Удар по перехрестю
Обстріл стався 7 серпня о 14:45. За даними місцевої влади, російські військові застосували РСЗВ "Торнадо-С" та вдарили по логістичному перехрестю міста.
Унаслідок атаки загинула одна людина, ще п’ятеро отримали поранення. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
Наслідки атаки та руйнування
У місті зафіксовані значні пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, постраждали близько трьох десятків приватних будинків, а також знищено чотири автомобілі.
За його словами, наразі встановлюється особа загиблого.
Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки РФ на Запоріжжі постраждали двоє рятувальників.
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