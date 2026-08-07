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Новини Обстріл Слов’янська
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РФ вдарила по Слов’янську з РСЗВ "Торнадо-С": загинула людина, ще п’ятеро поранені

наслідки обстрілу Слов’янська після удару Торнадо С

Російські війська завдали удару по Слов’янську на Донеччині із реактивної системи залпового вогню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Слов’янської міської військової адміністрації Вадима Ляха у Фейсбуці.

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Удар по перехрестю

Обстріл стався 7 серпня о 14:45. За даними місцевої влади, російські військові застосували РСЗВ "Торнадо-С" та вдарили по логістичному перехрестю міста.

Унаслідок атаки загинула одна людина, ще п’ятеро отримали поранення. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

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Наслідки атаки та руйнування

У місті зафіксовані значні пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, постраждали близько трьох десятків приватних будинків, а також знищено чотири автомобілі.

За його словами, наразі встановлюється особа загиблого.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки РФ на Запоріжжі постраждали двоє рятувальників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основна проблема на ділянці Слов’янськ-Краматорськ - це слабка організація управління військами, - Бутусов

Автор: 

обстріл (36065) жертви (2068) Донецька область (11630) Торнадо (104) Краматорський район (1416) Слов’янськ (868)
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Топ коментарі
+2
то треба їбанути по Донецьку
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07.08.2026 21:09 Відповісти
+2
Сараї з шкарпетками розбиває.
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07.08.2026 21:19 Відповісти
+2
Царство Небесне загиблому...
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07.08.2026 23:15 Відповісти

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