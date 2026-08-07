Основна проблема на ділянці Слов’янськ-Краматорськ - це слабка організація управління військами, - Бутусов

Важкі бої тривають на багатьох ділянках фронту, але саме утримання району Слов'янськ-Краматорськ є ключовим та критично вжливим з оперативної точки зору для всієї стійкості фронту на Донбасі та на Харківщині.

Про це в ефірі журналістки Ірини Ромалійської заявив командир роти БПЛА 23 штурмового полку 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Тому що Слов'янськ-Краматорськ - це природній рубіж, найбільш зручний для оборони. І його втрата фактично дозволить ворогу повністю захопити Донбас. Всі інші міста просто впадуть, і ворога глибоко вклиниться на Харківщину та Дніпропетровщину", - пояснив Бутусов.

За словами командира, зараз саме у Слов'янську та Краматорську вирішується доля кампанії 2026-2027 років.

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"Зараз йдуть бої, ворог зайшов на ключовий район для оборони Слов'янська та Краматорська. Це ліс Чобіток. Він знаходиться на висоті, на схід від Слов'янська. Зараз там ідуть важкі бої. Наші воїни б'ються за Чобіток. І так само намагається захопити цей щільний ліс ворог. Контроль цієї панівної висоти лісистої надає ключові переваги тому, хто її тримає.

Саме цей лісовий масив має ключове значення для успішної оборони Слов'янська-Краматорська. Якщо ворог зможе там розгорнути свої позиції БпЛА, ці місця будуть фактично блоковані. І ворог піде вперед", - пояснив Бутусов.

Він наголосив, що основний фактор проблем на ділянці Слов'янськ-Краматорськ - це саме слабка організація управління військами.

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"Оце дійсно проблема для всієї країни, яку варто обговорювати. Стосовно Слов'янська-Краматорська, те рішення, яке зараз очевидне, оскільки є там стабільна лінія фронту, яка нікуди не рухається, це лінія Третього армійського корпусу. Очевидне рішення, яке зараз обговорюватиметься, або можливо будуть рішення, це створити угруповання військ, яке під командуванням Білецького могло б закрити смугу не тільки Лиману, але й сусідню смугу Слов'янськ-Краматорськ", - зазначив Бутусов.

На думку командира, без вибудовування бойових порядків БпЛА, без організації посилення управління в цьому районі, стримати ворога буде неможливо.

"Зараз є невеличка кількість часу, щоб ворог не зміг затягнутись на ліси на сході, і на південь від Слов'янська, де вони активно накопичуються. Якщо ворог зможе там зробити свої райони накопичення, наступним кроком будуть вуличні бої", - підсумував він.

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