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Новини Блокування Starlink окупантам
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В інтересах нацбезпеки необхідно негайно змінити процедуру реєстрації Starlink, - Бутусов

Бутусов закликав посилити контроль за реєстрацією Starlink

Ворог продовжує використовувати термінали супутникового звʼязку Starlink завдяки активації акаунтів через найняту агентуру всередині України. Для захисту інтересів національної безпеки командир роти БпЛА 23 штурмового полку в складі 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Юрій Бутусов закликав негайно змінити процедуру реєстрації Starlink.

Про це він написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

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"Російські війська продовжують користуватись Starlinkами шляхом масової активації акаунтів через найняту агентуру в Україні. Рекордну кількість Starlink для російських окупантів активував мешканець Дніпра - понад тисячу! Його затримала Служба безпеки. Великий обсяг роботи СБУ у кожній області - це пошук ось таких дропів, які приходять реєструвати Старлінки для окупантів у місцеві ЦНАПи. Зараз ніяких обмежень для такої реєстрації нема - вказуй номер термінала і його активують", - зазначив військовий.

Бутусов вважає, що для реєстрації терміналу людина має прийти в ЦНАП разом із пристроєм.

"Фізична наявність приладу з номером та паспорту особи, яка обовʼязково фіксується на фото та відео. До перевірки особи мають долучатись правоохоронні органи, у реєстрації терміналу може бути відмовлено без вказування причин. Реєстраторів також потрібно контролювати, оскільки їх також залучають до зради", - заявив командир.

Він наголосив, що запропоноване рішення не потребує додаткових витрат, і закликав ухвалити його якомога скоріше.

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Що передувало?

Нагадаємо, що 25 липня військова контррозвідка Служби безпеки повідомила про затримання у Дніпрі російського агента, який на замовлення ворога організував масштабну схему незаконної верифікації систем Старлінк.

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