В інтересах нацбезпеки необхідно негайно змінити процедуру реєстрації Starlink, - Бутусов

Ворог продовжує використовувати термінали супутникового звʼязку Starlink завдяки активації акаунтів через найняту агентуру всередині України. Для захисту інтересів національної безпеки командир роти БпЛА 23 штурмового полку в складі 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Юрій Бутусов закликав негайно змінити процедуру реєстрації Starlink.

Про це він написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

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"Російські війська продовжують користуватись Starlinkами шляхом масової активації акаунтів через найняту агентуру в Україні. Рекордну кількість Starlink для російських окупантів активував мешканець Дніпра - понад тисячу! Його затримала Служба безпеки. Великий обсяг роботи СБУ у кожній області - це пошук ось таких дропів, які приходять реєструвати Старлінки для окупантів у місцеві ЦНАПи. Зараз ніяких обмежень для такої реєстрації нема - вказуй номер термінала і його активують", - зазначив військовий.

Бутусов вважає, що для реєстрації терміналу людина має прийти в ЦНАП разом із пристроєм.

"Фізична наявність приладу з номером та паспорту особи, яка обовʼязково фіксується на фото та відео. До перевірки особи мають долучатись правоохоронні органи, у реєстрації терміналу може бути відмовлено без вказування причин. Реєстраторів також потрібно контролювати, оскільки їх також залучають до зради", - заявив командир.

Він наголосив, що запропоноване рішення не потребує додаткових витрат, і закликав ухвалити його якомога скоріше.

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Що передувало?

Нагадаємо, що 25 липня військова контррозвідка Служби безпеки повідомила про затримання у Дніпрі російського агента, який на замовлення ворога організував масштабну схему незаконної верифікації систем Старлінк.

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