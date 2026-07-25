Армія РФ придбала Starlink шляхом контрабанди, - Маск

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що Starlink ніколи не продавав термінали Росії. За його словами, армія РФ отримала їх через контрабанду, а проблему вдалося частково вирішити завдяки "білому списку".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю The Economist.

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"Ми ні в який момент не продавали Starlink росіянам. По суті вони отримували термінали Starlink, які були замовлені через Україну, а потім контрабандою переправляли їх на схід України, де перебувають російські війська. І потім у деяких випадках використовували їх для проведення атак", - сказав Маск.

"Білий список" обмежив доступ до Starlink

Він додав, що для вирішення цього питання його компанія спільно з українським урядом створила "білий список". Тобто список терміналів Starlink, які схвалені.

"Однак у цього є і зворотний бік: безліч людей, які були звичайними користувачами Starlink і просто намагалися отримати доступ до інтернету для роботи чи навчання, тепер більше не мають доступу до Starlink", - зазначив мільярдер.

Що передувало?

Останнім часом були зафіксовані окремі випадки, коли завербовані громадяни України реєстрували Starlink або намагалися реєструвати їх для потреб російських військ.

Зокрема, за даними СБУ, з початку літа було викрито ряд російських агентів, які допомогали активувати рашистам термінали Starlink:

на початку червня СБУ затримала мешканця Одеси, який за завданням російських спецслужб реєстрував супутникові термінали Starlink для ворожих угруповань.

вісьмох російських агентів, які на замовлення РФ реєстрували супутникові термінали Starlink для окупантів затримано на Рівненщині, Дніпропетровщині та Волині.

наприкінці червня Служба безпеки заблокувала нові спроби рашистів отримати доступ до супутникової системи Starlink для ведення війни проти України, затримано ще трьох російських агентів, які намагались "підключити" ворога до терміналів інтернет-зв’язку.

у липні Контррозвідка Служби безпеки викрила у Києві ще двох російських агентів, які на замовлення ФСБ реєстрували супутникові термінали Старлінк для збройних угруповань країни-агресора. А також у Дніпрі затримано російського агента, який на замовлення ворога організував масштабну схему незаконної верифікації систем Старлінк.

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