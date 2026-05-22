Україна звільнила 400 кв. км після відключення Starlink росіянам, - Bloomberg

Український контрнаступ дозволив звільнити близько 400 кв. км після того, як російські війська втратили доступ до тисяч терміналів Starlink.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на звіт Агентства військової розвідки США.

Відключення Starlink суттєво послабило можливості армії РФ

За даними американської розвідки, ця контрнаступальна операція стала першим територіальним успіхом України з 2023 року. У звіті, підготовленому для Конгресу США, зазначається, що військові можливості Росії були "тимчасово, але суттєво ослаблені" після виведення з ладу терміналів Starlink, які російські війська використовували незаконно.

Згідно з оцінкою Розвідувального управління Міністерства оборони США (DIA) та Європейського командування ЗС США, російські військові застосовували термінали Starlink, створені компанією SpaceX, для координації пересувань та управління ударами безпілотників у районах із нестабільним зв’язком.

У документі зазначається, що в лютому українська сторона вжила заходів для блокування тисяч таких терміналів, що суттєво вплинуло на систему зв’язку окупаційних військ.

Російські війська також втратили частину комунікацій через обмеження Telegram

Bloomberg також звертає увагу, що російські війська отримали додаткові проблеми зі зв’язком після рішень Кремля щодо обмеження месенджера Telegram, який активно використовувався солдатами РФ для комунікації на фронті.

Водночас у звіті DIA наголошується, що попри успіхи України, станом на березень російська армія все ще зберігала загальну перевагу над ЗСУ у більшості бойових функцій.

