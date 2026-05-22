Украина освободила 400 кв. км после отключения Starlink для россиян, - Bloomberg

Украинское контрнаступление позволило освободить около 400 кв. км после того, как российские войска лишились доступа к тысячам терминалов Starlink.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет Агентства военной разведки США.

Отключение Starlink существенно ослабило возможности армии РФ

По данным американской разведки, эта контрнаступательная операция стала первым территориальным успехом Украины с 2023 года. В отчете, подготовленном для Конгресса США, отмечается, что военные возможности России были "временно, но существенно ослаблены" после вывода из строя терминалов Starlink, которые российские войска использовали незаконно.

Согласно оценке Разведывательного управления Министерства обороны США (DIA) и Европейского командования ВС США, российские военные использовали терминалы Starlink, созданные компанией SpaceX, для координации передвижений и управления ударами беспилотников в районах с нестабильной связью.

В документе отмечается, что в феврале украинская сторона приняла меры по блокированию тысяч таких терминалов, что существенно повлияло на систему связи оккупационных войск.

Российские войска также лишились части связи из-за ограничений Telegram

Bloomberg также обращает внимание, что у российских войск возникли дополнительные проблемы со связью после решений Кремля об ограничении мессенджера Telegram, который активно использовался солдатами РФ для коммуникации на фронте.

В то же время в отчете DIA отмечается, что, несмотря на успехи Украины, по состоянию на март российская армия все еще сохраняла общее преимущество над ВСУ в большинстве боевых функций.

не впевнений щодо Нобелєвської премії миру трампу, але не виключаю, що в наступному році прийдеться таки нагородити маска орденом князя Ярослава Мудрого, причому одразу І ступеня.
22.05.2026 06:58 Ответить
І втратили Покровськ?
22.05.2026 07:47 Ответить
Тобто, завдяки Ілону Маску?

А якщо він відключить нам?
Виходить, що все залежить від того, яку клопку натисне Маск?

Тобто, результат буде визначати той, у кого така чи подібна кнопка - а не українці, які воюють?
22.05.2026 08:14 Ответить
 
 