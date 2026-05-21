Потери РФ на километр фронта выросли почти втрое, - Федоров

Потери российских войск на 1 кв. км продвижения выросли с 67 до 179 благодаря развитию тактики "middle strike" и отключению Starlink для оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua, об этом во время встречи с представителями СМИ заявил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он отметил, что стратегическая цель украинских Сил обороны заключается в нанесении российской армии не менее 200 потерь на каждый квадратный километр ее продвижения. Динамика подтверждает, что Украине удалось существенно замедлить продвижение врага и постепенно перехватить инициативу.

Ликвидация оккупантов

Федоров привел статистику потерь армии РФ на один квадратный километр продвижения: в октябре этот показатель составлял 67 военных, в январе — 165, в феврале — 244, в марте — 254, а в апреле — 179.

Отдельно он подчеркнул, что критическое преимущество на поле боя Украине дало отключение системы Starlink для российских военных в феврале. По его словам, российская сторона не смогла найти полноценной альтернативы этой технологии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала мая уничтожено и ранено более 6 тыс. рашистов, - командующий СБС Мадяр

"В апреле было убито или тяжело ранено 35 203 российских военных — это те, кто уже не вернется на фронт. В марте — 35 351, в декабре — 34 544. Все эти цифры верифицированы через систему еБалы и подтверждены боевыми подразделениями", — сообщил министр.

Дроны среднего радиуса действия стали одним из ключевых преимуществ Украины на фронте

Еще одним важным фактором Федоров назвал развитие направления среднедальностных дронов.

По словам министра, Украина активно наращивает закупки дронов среднего радиуса действия, которые уже стали одним из главных технологических преимуществ на поле боя.

"Мы сознательно сделали ставку на это направление, поэтому и видим результат. Уже заметна закономерность в дашбордах: чем больше уничтожают врага на оперативной глубине, тем меньше штурмовых действий происходит на фронте", - отметил Федоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны — около 1 352 980 (+910 за сутки), 11 943 танка, 42 454 артиллерийских системы, 24 591 ББМ. ИНФОГРАФИКА