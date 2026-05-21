РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9236 посетителей онлайн
Новости Ликвидация российских окукпантов
1 110 22

Потери РФ на километр фронта выросли почти втрое, - Федоров

Украина замедлила наступление РФ: Федоров привел новые данные о потерях оккупантов

Потери российских войск на 1 кв. км продвижения выросли с 67 до 179 благодаря развитию тактики "middle strike" и отключению Starlink для оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua, об этом во время встречи с представителями СМИ заявил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он отметил, что стратегическая цель украинских Сил обороны заключается в нанесении российской армии не менее 200 потерь на каждый квадратный километр ее продвижения. Динамика подтверждает, что Украине удалось существенно замедлить продвижение врага и постепенно перехватить инициативу.

Ликвидация оккупантов

Федоров привел статистику потерь армии РФ на один квадратный километр продвижения: в октябре этот показатель составлял 67 военных, в январе — 165, в феврале — 244, в марте — 254, а в апреле — 179.

Отдельно он подчеркнул, что критическое преимущество на поле боя Украине дало отключение системы Starlink для российских военных в феврале. По его словам, российская сторона не смогла найти полноценной альтернативы этой технологии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала мая уничтожено и ранено более 6 тыс. рашистов, - командующий СБС Мадяр

"В апреле было убито или тяжело ранено 35 203 российских военных — это те, кто уже не вернется на фронт. В марте — 35 351, в декабре — 34 544. Все эти цифры верифицированы через систему еБалы и подтверждены боевыми подразделениями", — сообщил министр.

Дроны среднего радиуса действия стали одним из ключевых преимуществ Украины на фронте

Еще одним важным фактором Федоров назвал развитие направления среднедальностных дронов.

По словам министра, Украина активно наращивает закупки дронов среднего радиуса действия, которые уже стали одним из главных технологических преимуществ на поле боя.

"Мы сознательно сделали ставку на это направление, поэтому и видим результат. Уже заметна закономерность в дашбордах: чем больше уничтожают врага на оперативной глубине, тем меньше штурмовых действий происходит на фронте", - отметил Федоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны — около 1 352 980 (+910 за сутки), 11 943 танка, 42 454 артиллерийских системы, 24 591 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

армия РФ (22850) ликвидация (4374) Федоров Михаил (680) Starlink (189)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
показать весь комментарий
21.05.2026 11:55 Ответить
+6
Нова порція деталей про Династію - нові потужні досягнення Федорова.
Нам корупція, а вам надої дохлих рашистів. Яких вам ще реформ не вистачає, блд?!
показать весь комментарий
21.05.2026 11:53 Ответить
+5
Велічайший кібербезопаснік ********** Підрахуй фьйодоров гадає що нам мало Підрахуя Оманської Гниди
показать весь комментарий
21.05.2026 11:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нова порція деталей про Династію - нові потужні досягнення Федорова.
Нам корупція, а вам надої дохлих рашистів. Яких вам ще реформ не вистачає, блд?!
показать весь комментарий
21.05.2026 11:53 Ответить
показать весь комментарий
21.05.2026 11:55 Ответить
Велічайший кібербезопаснік ********** Підрахуй фьйодоров гадає що нам мало Підрахуя Оманської Гниди
показать весь комментарий
21.05.2026 11:55 Ответить
Пішло гівно по трубах... Потужні досягнення йдуть по всіх напрямках.
показать весь комментарий
21.05.2026 11:57 Ответить
відосіки від скороход постить лише той хто себе не поважає

"для паніманія" ))

як ганя скороход брала хабарі

https://www.pravda.com.ua/news/2025/12/05/8010543/
показать весь комментарий
21.05.2026 12:19 Ответить
Новин багато але не видно новини про вчорашніх "мєнтів" які кришували порнушку чи що там.
Все, кінець, відкупилися.
показать весь комментарий
21.05.2026 12:00 Ответить
Треба щоб зросли вдесятеро!
показать весь комментарий
21.05.2026 12:01 Ответить
По перше я ніякої присяги нікому не давав, по-друге я нікуди не втік і в Польщі живу більше 10 років та є її громадянином! Мають робити ЗСУ які це і так роблять!
показать весь комментарий
21.05.2026 12:11 Ответить
А які втрати територій,ос цього року,міністр,звісно,не скаже
показать весь комментарий
21.05.2026 12:14 Ответить
В Україні в1991році мешкало 52,4 млн. громадян , а зараз ?
показать весь комментарий
21.05.2026 12:17 Ответить
А нашо розказувати за рахунок чого?((Щоб що?((
показать весь комментарий
21.05.2026 12:19 Ответить
По обмену телами 1000:50 это очень хорошо видно.
показать весь комментарий
21.05.2026 12:32 Ответить
Тисяча лише за добу,як повідомляють,а не 50 за довгий період
показать весь комментарий
21.05.2026 12:48 Ответить
А може він все ж має доповідати про матеріально технічне забезпечення, а не коментувати події на фронті?
показать весь комментарий
21.05.2026 12:50 Ответить
 
 