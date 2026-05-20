С начала мая уничтожено и ранено более 6 тыс. рашистов, - командующий СБС Мадяр

С начала мая бойцы Сил беспилотных систем уничтожили и ранили более 6 тысяч российских оккупантов.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.

"19203 единицы - общий текущий верифицированный результат на табло в Дельте - за 19 суток мая силами всех беспилотников СОУ (отстает от фактического на 9-12% по мере верификации)", - отметил Мадяр.

Командующий СБС убежден, что в течение мая 2026 года удастся ликвидировать более 30 тысяч российских захватчиков (без учета результатов артиллерии, потерь в результате контактных боев, глубинного поражения и средне-неподтвержденных 18-20%).

"Общий результат прогнозируется на уровне 34 000+, что соответствует количеству ежемесячного пополнения живой силы противника в исторической перспективе.



Свои 10000+ за май традиционно наберут пилоты Группировки СБС - не сбиваем руку, хоть зеленка сильно мешает, а пехота червячная немного притормозила на острых направлениях (есть исключения)", - добавил он.

"Стандарт-10" предусматривает, что каждый ударный экипаж БПЛА Сил обороны Украины должен уничтожить/поразить с подтверждением 10 рашистов в месяц.

