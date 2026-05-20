Від початку травня знищено та поранено понад 6 тис. рашистів, - командувач СБС Мадяр

Від початку травня воїни Сил безпілотних систем ліквідували та поранили понад 6 тисяч російських окупантів.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.

"19203 одиниць - загальний поточний верифікований результат на табло у Дельті- протягом 19 діб травня силами усіх безпілотників СОУ (відстає від фактичного на 9-12% у міру верифікації)", - зазначив Мадяр.

Командувач СБС переконаний, що протягом травня 2026 року вдасться ліквідувати понад 30 тисяч російських загарбників (без урахування результатів арти, втрат у підсумку контактих боїв , глибинного ураження та середньо-непідтверджуваних 18-20%).

"Загальний результат прогнозується 34000+ од, що відповідає кількості щомісячного поповнення живої сили противника історично.



Свої 10000+ відспівають за травень традиційно пілоти Угруповання СБС - не збиваймо руку, хоч зеленка заважає крепко, а піхота хробача трохи пригальмувала на гострих напрямках (є виключення)", - додав він.

"Стандарт-10" передбачає, що кожен ударний екіпаж БПЛА Сил оборони України має знищити/уразити з підтвердженням 10 рашистів на місяць.

