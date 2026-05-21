Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 352 980 (+910 за сутки), 11 943 танка, 42 454 артиллерийские системы, 24 591 ББТ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 352 980 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.05.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 352 980 (+910) человек
- танков – 11 943 (+0) единицы
- боевых бронированных машин – 24 591 (+5) единица
- артиллерийских систем – 42 454 (+54) единицы
- РСЗО – 1 797 (+2) единиц
- средств ПВО – 1 389 (+1) единиц
- самолетов – 436 (+0) единиц
- вертолетов – 353 (+0) единицы
- наземных робототехнических комплексов – 1 436 (+4) единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 302 787 (+1 715) единиц
- крылатых ракет – 4 632 (+0) единицы
- кораблей / катеров – 33 (+0) единицы
- подводных лодок – 2 (+0) единицы
- автомобильной техники и автоцистерн – 98 070 (+202) единиц
- специальной техники – 4 207 (+1) единиц.
269!! одиниць знищеної техніки та 910 чумардосів за день.
Броня та НРК мінімум (без танчиків), арта та спецтехніка норм, ППО та логістика супер.
Логістика перевалила за 98 000.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 352 000 це більше ніж все міське населення Ленінградської області.