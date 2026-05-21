Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 352 980 (+910 за сутки), 11 943 танка, 42 454 артиллерийские системы, 24 591 ББТ. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.05.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 352 980 (+910) человек
  • танков – 11 943 (+0) единицы
  • боевых бронированных машин – 24 591 (+5) единица
  • артиллерийских систем – 42 454 (+54) единицы
  • РСЗО – 1 797 (+2) единиц
  • средств ПВО – 1 389 (+1) единиц
  • самолетов – 436 (+0) единиц
  • вертолетов – 353 (+0) единицы
  • наземных робототехнических комплексов – 1 436 (+4) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 302 787 (+1 715) единиц
  • крылатых ракет – 4 632 (+0) единицы
  • кораблей / катеров – 33 (+0) единицы
  • подводных лодок – 2 (+0) единицы
  • автомобильной техники и автоцистерн – 98 070 (+202) единиц
  • специальной техники – 4 207 (+1) единиц.

Сколько оккупантов ликвидировано 20 мая

Слава воїнам ЗСУ!
21.05.2026 07:48 Ответить
https://t.me/budem_bambit/4250 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад":

Нам, ГО "Справа Громад", СІМ років. Це - це наші з вами 7 років життя, це наші з вами справи, це, власне - ГО "Справа Громад", вже 7 років, нам з вами. Я навмисно постійно це повторюю - нам з вами, бо це дійсно так. Безумовно можна пишатись нашими досягненнями (...тут піпець який довгий перелік переданого у ЗСУ майна), допомогою на сотні-сотні мільйонів гривень, але ж це саме ваші гроші. Тому знову - нам з вами вже 7 років.

І тут в мене зараз запитання - а ви чим будете займатись у цю неділю? Бо якщо є шанс, то щиро запрошуємо вас на нашу з вами вечірку. Ми покажемо вам все те що ми робили та робимо, ми розкажемо вам про плани, будуть виступи... кхм.... а потім ще й концерт.

Посилання на подію тут:
https://www.facebook.com/events/1631266651284968/
21.05.2026 08:41 Ответить
Минув 4474 день москальсько-української війни.
269!! одиниць знищеної техніки та 910 чумардосів за день.
Броня та НРК мінімум (без танчиків), арта та спецтехніка норм, ППО та логістика супер.
Логістика перевалила за 98 000.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 352 000 це більше ніж все міське населення Ленінградської області.
21.05.2026 08:45 Ответить
21.05.2026 08:47 Ответить
 
 