Втрати РФ на кілометр фронту зросли майже втричі, - Федоров

Україна сповільнила наступ РФ: Федоров навів нові дані про втрати окупантів

Втрати російських військ на 1 кв. км просування зросли з 67 до 179 завдяки розвитку middle strike та відключенню Starlink для окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua, про це під час зустрічі з медіа заявив міністр оборони України Михайло Федоров.

Він зазначив,  що стратегічна мета українських Сил оборони полягає у завданні російській армії щонайменше 200 втрат на кожен квадратний кілометр її просування. Динаміка підтверджує, що Україні вдалося суттєво сповільнити просування ворога та поступово перехоплювати ініціативу.

Федоров навів статистику втрат армії РФ на один квадратний кілометр просування: у жовтні цей показник становив 67 військових, у січні - 165, у лютому - 244, у березні - 254, а у квітні - 179.

Окремо він наголосив, що критичну перевагу на полі бою Україні дало відключення системи Starlink для російських військових у лютому. За його словами, російська сторона не змогла знайти повноцінної альтернативи цій технології.

"У квітні було вбито або важко поранено 35 203 російських військових - це ті, хто вже не повернуться на фронт. У березні - 35 351, у грудні - 34 544. Усі ці цифри верифіковані через систему єБали та підтверджені бойовими підрозділами", - повідомив міністр.

Middle strike-дрони стали однією з ключових переваг України на фронті

Ще одним важливим чинником Федоров назвав розвиток напряму middle strike-дронів.

За словами міністра, Україна активно нарощує закупівлю middle strike-дронів, які вже стали однією з головних технологічних переваг на полі бою.

"Ми свідомо зробили ставку на цей напрям, тому й бачимо результат. Уже помітна закономірність у дашбордах: що більше знищують ворога на оперативній глибині, то менше штурмових дій відбувається на фронті", - зазначив Федоров.

Нова порція деталей про Династію - нові потужні досягнення Федорова.
Нам корупція, а вам надої дохлих рашистів. Яких вам ще реформ не вистачає, блд?!
Велічайший кібербезопаснік ********** Підрахуй фьйодоров гадає що нам мало Підрахуя Оманської Гниди
Велічайший кібербезопаснік ********** Підрахуй фьйодоров гадає що нам мало Підрахуя Оманської Гниди
А що в нас? Що ви коєте? Оце ОК? Навіщо закатовують людей прямо в таборах
Суспільне Івано-Франківськ тільки писало про 5 смертей! Все скидається на те, що у владі і в командуванні диверсанти, які наказали таке коїти!

15 офіцерів керують 3-4 солдатами, самі ховаються, а солдатів відправляють на вірну смерть, потім наступних...
А що ТЦКшники коять, хто відповів за вбивства? Сахарук, Сопін, Танчик, Кашелюк...? Людей вже доводять до краю.
Навіщо Сирський оце наказав коїтии:

"Родичі загиблих заявляють про побиття, приховування інформації та відсутність зв'язку з військовими.

Серед них - Василь Цюрко, який помер через дев'ять днів після мобілізації. Судмедексперти зафіксували у нього переломи ребер, синці та забійні рани. Сестра військового каже: тіло було «закатоване».

Ярослав Мокрій помер менш ніж за два тижні служби. Родичі розповідають, що чоловік мав тяжкі хвороби легень, але його все одно мобілізували. Віталій Карат перед смертю в лікарні встиг повідомити сестрі, що його «били постійно».

У полку «Скеля» підтвердили, що всі п'ятеро проходили службу у частині, однак коментувати обставини смертей відмовилися, пославшись на лікарську таємницю.

Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що через численні звернення щодо «Скелі» вже проводять окрему перевірку та закриті наради з керівництвом полку і Генштабом.!"

Що вони хочуть з людей щоб хворі зненацька стали рембо, бо їх назапали, бо мільйон офіцерів не хоче воювати? Чи спланована диверсія москви через куплене командування?
