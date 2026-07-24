СБУ викрила двох поплічників РФ, які активували для рашистів понад 70 терміналів Starlink. ФОТО
Контррозвідка Служби безпеки викрила у Києві ще двох російських агентів, які на замовлення ФСБ реєстрували супутникові термінали Старлінк для збройних угруповань країни-агресора.
Як з’ясувало розслідування, фігурантами виявилися місцеві безробітні, які потрапили у поле зору російських спецслужбістів через Телеграм-канали з пошуку "легких заробітків", інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Після вербування обидва агенти спочатку зареєстрували інтернет-пристрої на себе та передали відповідні реквізити куратору від ФСБ.
Надалі зловмисники використовували фальшиві українські паспорти для незаконної активації супутникових терміналів.
Для безперешкодної реєстрації агенти "втемну" залучили працівника одного з поштових відділень, який допомагав агентам "обходити" встановлені правила верифікації Старлінків.
У такий спосіб фігуранти оформили 76 електронних терміналів для російських спецслужбістів.
Встановлено, що ворог планував продовжити отримувати доступ до вказаних супутникових систем для коригування ракетно-дронових атак по Україні, а також виявлення засобів радіоелектронної боротьби, які захищають передові позиції Сил оборони.
Співробітники СБУ затримали агентів за місцями проживання. При обшуках у затриманих виявлено мобільні телефони із доказами роботи на ФСБ.
Також під час проведення операції було заблоковано всі незаконно зареєстровані фігурантами Старлінки.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру у державній зраді. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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