СБУ викрила двох поплічників РФ, які активували для рашистів понад 70 терміналів Starlink. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки викрила у Києві ще двох російських агентів, які на замовлення ФСБ реєстрували супутникові термінали Старлінк для збройних угруповань країни-агресора.

Як з’ясувало розслідування, фігурантами виявилися місцеві безробітні, які потрапили у поле зору російських спецслужбістів через Телеграм-канали з пошуку "легких заробітків", інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Після вербування обидва агенти спочатку зареєстрували інтернет-пристрої на себе та передали відповідні реквізити куратору від ФСБ.

Надалі зловмисники використовували фальшиві українські паспорти для незаконної активації супутникових терміналів.

Для безперешкодної реєстрації агенти "втемну" залучили працівника одного з поштових відділень, який допомагав агентам "обходити" встановлені правила верифікації Старлінків.

У такий спосіб фігуранти оформили 76 електронних терміналів для російських спецслужбістів.

Встановлено, що ворог планував продовжити отримувати доступ до вказаних супутникових систем для коригування ракетно-дронових атак по Україні, а також виявлення засобів радіоелектронної боротьби, які захищають передові позиції Сил оборони.

Співробітники СБУ затримали агентів за місцями проживання. При обшуках у затриманих виявлено мобільні телефони із доказами роботи на ФСБ.

Також під час проведення операції було заблоковано всі незаконно зареєстровані фігурантами Старлінки.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру у державній зраді. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.