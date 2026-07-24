СБУ разоблачила двух пособников РФ, которые активировали для рашистов более 70 терминалов Starlink. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности разоблачила в Киеве еще двух российских агентов, которые по заказу ФСБ регистрировали спутниковые терминалы Starlink для вооруженных группировок страны-агрессора.

Как выяснилось в ходе расследования, фигурантами оказались местные безработные, которые попали в поле зрения российских спецслужб через Telegram-каналы по поиску "легких заработков", сообщает Цензор.НЕТ.

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После вербовки оба агента сначала зарегистрировали интернет-устройства на себя и передали соответствующие реквизиты куратору из ФСБ.

В дальнейшем злоумышленники использовали поддельные украинские паспорта для незаконной активации спутниковых терминалов.

Для беспрепятственной регистрации агенты "втемную" привлекли сотрудника одного из почтовых отделений, который помогал агентам "обходить" установленные правила верификации Старлинков.

Таким образом фигуранты оформили 76 электронных терминалов для российских спецслужбовцев.

Установлено, что противник планировал и в дальнейшем получать доступ к указанным спутниковым системам для корректировки ракетно-дроновых атак по Украине, а также для обнаружения средств радиоэлектронной борьбы, защищающих передовые позиции Сил обороны.

Сотрудники СБУ задержали агентов по месту жительства. При обысках у задержанных обнаружены мобильные телефоны с доказательствами работы на ФСБ.

Также в ходе операции были заблокированы все незаконно зарегистрированные фигурантами устройства "Старлинк".

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении в государственной измене. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.