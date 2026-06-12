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Новини Державна зрада Блокування Starlink окупантам
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В Одесі викрили агента РФ, який реєстрував Starlink для окупантів

СБУ затримала мешканця Одеси, який за завданням російських спецслужб реєстрував супутникові термінали Starlink для ворожих угруповань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

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Встановлено, що агентурне завдання виконував завербований ворогом місцевий вантажник. До уваги російських спецслужбістів він потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

За обіцянку "швидких грошей" фігурант спочатку зареєстрував Старлінк на своє ім’я і передав відповідні реквізити куратору з РФ.

Згодом агент одержав від нього вказівку на залучення максимальної кількості людей для незаконної верифікації нових терміналів.

Задокументовано, як фігурант під вигаданими приводами задіяв для реєстрації Старлінків щонайменше 12 своїх знайомих.

Діяльність агента задокументували поетапно

Правоохоронці поетапно задокументували протиправну діяльність фігуранта та затримали його за місцем проживання.

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Одночасно СБУ заблокувала всі супутникові системи зв’язку, які раніше були зареєстровані та використовувалися підозрюваним для контактів із ворогом.

Під час обшуку у затриманого вилучили мобільні телефони, які, за даними слідства, він використовував для координації своєї діяльності з російськими кураторами.

Повідомлено про підозру у державній зраді

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Викриття чергового поплічника ворога на Одещині
Викриття чергового поплічника ворога на Одещині

Автор: 

Одеська область (4118) Starlink (349)
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******!😡😡😡
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12.06.2026 13:33 Відповісти
Отримає срок, буде обміняний, там отримає кіздюлів і підпише контракт, 3 дні підготовки на полігоні і ще через тиждень загине від нестачі крові бо дроном відірве ноги на шляху до ЛБЗ.
Мабудь ті 20 баксів вартували того...
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12.06.2026 13:43 Відповісти
Хоч одного такого ******* вже поміняли? Був прецедент?
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12.06.2026 13:54 Відповісти
Це одноразова агентура, яка нафіг кацапам не потрібна, ніхто їх таких не рятуватиме.
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12.06.2026 14:09 Відповісти
 
 