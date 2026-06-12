В Одессе разоблачили агента РФ, который регистрировал Starlink для оккупантов

СБУ задержала жителя Одессы, который по заданию российских спецслужб регистрировал спутниковые терминалы Starlink для вражеских группировок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

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Установлено, что агентурное задание выполнял завербованный врагом местный грузчик. В поле зрения российских спецслужб он попал, когда искал "легкие заработки" в Telegram-каналах.

За обещание "быстрых денег" фигурант сначала зарегистрировал Старлинк на свое имя и передал соответствующие реквизиты куратору из РФ.

Впоследствии агент получил от него указание привлечь максимальное количество людей для незаконной верификации новых терминалов.

Задокументировано, как фигурант под вымышленными предлогами задействовал для регистрации Старлинков не менее 12 своих знакомых.

Деятельность агента документировали поэтапно

Правоохранители поэтапно задокументировали противоправную деятельность фигуранта и задержали его по месту жительства.

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Одновременно СБУ заблокировала все спутниковые системы связи, которые ранее были зарегистрированы и использовались подозреваемым для контактов с врагом.

Во время обыска у задержанного изъяли мобильные телефоны, которые, по данным следствия, он использовал для координации своей деятельности с российскими кураторами.

Сообщено о подозрении в государственной измене

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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