Охранял военные эшелоны РФ с оружием: СБУ и ГБР задержали предателя в Херсоне. ФОТО

Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований задержала еще одного пособника врага, который активно сотрудничал с российскими оккупантами во время захвата Херсона.

Им оказался бывший сотрудник отряда военизированной охраны регионального филиала "Укрзализныци", сообщает Цензор.НЕТ.

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Охрана вражеского оружия и попытки скрытия

Следствие установило, что во время оккупации города фигурант добровольно пошел на службу к захватчикам. Его главной задачей была охрана российских военных эшелонов. Эти поезда транспортировали на передовую тяжелое вооружение, боеприпасы и амуницию для обеспечения оккупационных группировок РФ.

Когда Силы обороны Украины освободили Херсон, российские войска во время отступления на левобережье оставили своего пособника в городе. Пытаясь избежать неизбежного правосудия, мужчина начал скрываться:

он регулярно менял адреса, снимая различные жилые помещения на юге Украины;

выходил на улицу только в случае крайней необходимости;

полностью ограничил круг общения и большую часть времени ни с кем не контактировал.

Несмотря на все меры конспирации, в конце мая 2026 года сотрудники СБУ разыскали и задержали предателя.

Стоит отметить, что правоохранители работали над этим делом системно — еще в 2025 году фигуранту было заочно сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

В настоящее время задержанный под стражей. За совершенное преступление ему грозит пожизненное лишение свободы с полной конфискацией имущества.

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