Охороняв військові ешелони РФ зі зброєю: СБУ та ДБР затримали зрадника у Херсоні. ФОТО

Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань затримали ще одного ворожого поплічника, який активно співпрацював із російськими окупантами під час захоплення Херсона.

Ним виявився колишній співробітник загону воєнізованої охорони регіональної філії "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.

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Охорона ворожої зброї та спроби переховування

Слідство встановило, що під час окупації міста фігурант добровільно пішов на службу до загарбників. Його головним завданням була охорона російських військових ешелонів. Ці потяги транспортували на передову важке озброєння, боєприпаси та амуніцію для забезпечення окупаційних угруповань РФ.

Коли Сили оборони України звільнили Херсон, російські війська під час відступу на лівобережжя залишили свого поплічника в місті. Намагаючись уникнути неминучого правосуддя, чоловік почав переховуватися:

він регулярно змінював адреси, винаймаючи різні помешкання на півдні України;

виходив на вулицю лише в разі крайньої потреби;

повністю обмежив коло спілкування та більшість часу ні з ким не контактував.

Попри всі заходи конспірації, наприкінці травня 2026 року співробітники СБУ розшукали та затримали зрадника.

Варто зазначити, що правоохоронці працювали над цією справою системно — ще у 2025 році фігуранту було заочно повідомлено про підозру, - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі затриманий перебуває під вартою. За скоєний злочин йому загрожує довічне позбавлення волі з повною конфіскацією майна.

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