Розікрали 11 млн грн на закупівлях генераторів для ЗСУ: викрито посадовців, - СБУ
Викрито посадовців, які організували схему привласнення 11 млн грн оборонних коштів на Чернігівщині.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, протягом 2022 року вони розікрали 11 млн грн на закупівлях генераторів для ЗСУ.
"До оборудки причетні командир військової частини та його заступник, а також двоє директорів компаній-підрядників.
Як встановило розслідування, командування режимного об’єкта уклало контракти з афілійованими підприємствами на закупівлю генераторів за штучно завищеними цінами, а "різницю" розподілило між собою.
Йдеться про оптові партії установок на загальну суму понад 400 млн грн, які призначалися для забезпечення автономного електроживлення українських військ на передовій", - йдеться в повідомленні.
Експертиза підтвердила, що фігуранти привласнили бюджетні кошти.
Відомо, що генератори виявилися неготовими до використання за призначенням: для їхнього запуску потрібно мастило, яке не було закуплено відповідно до укладених договорів.
Наразі двом військовим посадовцям та їхнім спільникам-підприємцям повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).
Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності.
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