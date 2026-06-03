Розікрали 11 млн грн на закупівлях генераторів для ЗСУ: викрито посадовців, - СБУ

Викрито посадовців, які організували схему привласнення 11 млн грн оборонних коштів на Чернігівщині.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, протягом 2022 року вони розікрали 11 млн грн на закупівлях генераторів для ЗСУ.

"До оборудки причетні командир військової частини та його заступник, а також двоє директорів компаній-підрядників.

Як встановило розслідування, командування режимного об’єкта уклало контракти з афілійованими підприємствами на закупівлю генераторів за штучно завищеними цінами, а "різницю" розподілило між собою.

Йдеться про оптові партії установок на загальну суму понад 400 млн грн, які призначалися для забезпечення автономного електроживлення українських військ на передовій", - йдеться в повідомленні.

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Експертиза підтвердила, що фігуранти привласнили бюджетні кошти.

Відомо, що генератори виявилися неготовими до використання за призначенням: для їхнього запуску потрібно мастило, яке не було закуплено відповідно до укладених договорів.

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Наразі двом військовим посадовцям та їхнім спільникам-підприємцям повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності.

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