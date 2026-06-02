Викрито розкрадання понад 100 млн грн під час будівництва захисту для електропідстанції на Закарпатті, - СБУ. ФОТО
Ліквідовано масштабну схему привласнення бюджетних коштів на модернізації енергетичної інфраструктури Закарпатської області.
Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, викрито місцевого експосадовця, який причетний до розкрадання 104 млн грн під час будівництва захисної споруди для місцевої ключової електропідстанції.
Фігурантом виявився колишній очільник обласної Служби відновлення та розвитку інфраструктури Закарпаття.
Як діяла схема
Перебуваючи на посаді у березні 2024 року, чиновник підписав акти виконаних робіт на зведення захисту для енергооб’єкта від повітряних атак РФ.
Загальна вартість проєкту становила 5,1 млрд грн. Щоб привласнити частину цих грошей, посадовець погодив закупівлю підрядником будматеріалів за штучно завищеною вартістю. Одержану "різницю" ділки вивели у тінь через підконтрольні фірми і розподілили між всіма учасниками оборудки.
Після привласнення державних коштів були створені передумови для можливого зриву встановлених термів завершення будівництва об’єкта. Захисні споруди досі залишаються недобудованими.
Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти злочину.
Обшуки та оголошення підозри
Під час обшуків за місцями проживання і колишньої роботи ексчиновника виявлено документацію та комп’ютерну техніку з доказами незаконної діяльності.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах).
Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до розкрадання державного бюджету.
Безкарність, за злочин кабміндічів, з 2020 року, за участі осіб з Урядового кварталу, призводить до ЗРАДИ Україні та смертей Українців!!
Золоте правило, - Будеш їсти сам - вдавишся! -,
тобто ділитись потрібно, хоч би з тим же СБУ, а якщо є "волохата лапа " в Києві, то і туди відстебнути.
