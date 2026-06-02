Викрито розкрадання понад 100 млн грн під час будівництва захисту для електропідстанції на Закарпатті, - СБУ. ФОТО

Ліквідовано масштабну схему привласнення бюджетних коштів на модернізації енергетичної інфраструктури Закарпатської області.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Розкрадання на будівництві захисту для електропідстанції на Закарпатті

Що відомо

Як зазначається, викрито місцевого експосадовця, який причетний до розкрадання 104 млн грн під час будівництва захисної споруди для місцевої ключової електропідстанції.

Фігурантом виявився колишній очільник обласної Служби відновлення та розвитку інфраструктури Закарпаття.

Як діяла схема

Перебуваючи на посаді у березні 2024 року, чиновник підписав акти виконаних робіт на зведення захисту для енергооб’єкта від повітряних атак РФ.

Загальна вартість проєкту становила 5,1 млрд грн. Щоб привласнити частину цих грошей, посадовець погодив закупівлю підрядником будматеріалів за штучно завищеною вартістю. Одержану "різницю" ділки вивели у тінь через підконтрольні фірми і розподілили між всіма учасниками оборудки.

Після привласнення державних коштів були створені передумови для можливого зриву встановлених термів завершення будівництва об’єкта. Захисні споруди досі залишаються недобудованими.

Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти злочину.

Обшуки та оголошення підозри

Під час обшуків за місцями проживання і колишньої роботи ексчиновника виявлено документацію та комп’ютерну техніку з доказами незаконної діяльності.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до розкрадання державного бюджету.

Гроші стибрив - захист недобудований - тепер нехай за вкрадені кошти добудовує і в тюрму
02.06.2026 18:25 Відповісти
"фсё крадемо для фронту, фсё крадемо для побєди!"(С)
02.06.2026 18:24 Відповісти
Жадібність фраєрів згубила!
Золоте правило, - Будеш їсти сам - вдавишся! -,
тобто ділитись потрібно, хоч би з тим же СБУ, а якщо є "волохата лапа " в Києві, то і туди відстебнути.
02.06.2026 18:26 Відповісти
https://iplex.com.ua/doc.php?regnum=108333060&red=100003e8a3ff49ccb1f8d1525
Безкарність, за злочин кабміндічів, з 2020 року, за участі осіб з Урядового кварталу, призводить до ЗРАДИ Україні та смертей Українців!!
02.06.2026 18:34 Відповісти
Ага, за 5-10% від скримздяної суми вийдуть під заставу і поїдуть в слід за юзіком
02.06.2026 18:34 Відповісти
Ну - за Єрмака ж внесли 140 лямів - він не здимів - "сидить" вдома і попльовує в стелю а цього б змусити до праці
02.06.2026 18:39 Відповісти
єрмак не здимів бо ше не всі задачі поставлені х..йлом виконані.Аби йому реально шось загрожувало,він обігнав би Флеша звалюючи за бугор.
02.06.2026 19:20 Відповісти
Від кого йому "димити"- від янелоха?! Цікава у Вас логіка, показали номер квартальний, і все, прям усі "слуги" чесні стали.
02.06.2026 19:24 Відповісти
Чесним ніхто не став - як тибрили так і тибрять - по руках дали
02.06.2026 19:27 Відповісти
Без участі по адов осіб з оточення держсекретарів в КМУ та ЦОВВ і РНБОУ, ГПУ, СБУ, поТужників з опу, ДБР…., такі справи НЕ ВИКОНУЮТЬСЯ!! Це АКСІОМА, що підтверджена Життям і Кров'ю!!
02.06.2026 18:37 Відповісти
дарма альфач раму таку собі нагнав
у повній снарязі із бк з таким "щастям" не сильно пофестивалиш, та й пробігти гарну відстань/проплисти складнувато
най переходить на турніки/бруси до відмови
02.06.2026 18:29 Відповісти
Мадяр хоче зустрітися на Закарпатті. Хай полюбується на меншини і інших кадрів. Всі ж патріЙоти.
02.06.2026 18:37 Відповісти
чергові мерзенні мародери обкрадають країну яка стікає кров'ю...
02.06.2026 18:37 Відповісти
Кляті москалі
02.06.2026 18:39 Відповісти
Цікаво - хто призначив тварину на цю посаду?
02.06.2026 18:51 Відповісти
усi вийдуть пiд заставу.
02.06.2026 19:25 Відповісти
*****, тварь на тварі.... "Та що ж ми за народ такий?" - питав у своїх радіопередачах В.Яворівський...
02.06.2026 20:21 Відповісти
 
 