Викрито розкрадання понад 100 млн грн під час будівництва захисту для електропідстанції на Закарпатті, - СБУ. ФОТО

Ліквідовано масштабну схему привласнення бюджетних коштів на модернізації енергетичної інфраструктури Закарпатської області.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, викрито місцевого експосадовця, який причетний до розкрадання 104 млн грн під час будівництва захисної споруди для місцевої ключової електропідстанції.

Фігурантом виявився колишній очільник обласної Служби відновлення та розвитку інфраструктури Закарпаття.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 94 млн грн нецільових витрат під час ремонту доріг: отримав підозру посадовець дорожньої служби Львівщини. ФОТО

Як діяла схема

Перебуваючи на посаді у березні 2024 року, чиновник підписав акти виконаних робіт на зведення захисту для енергооб’єкта від повітряних атак РФ.

Загальна вартість проєкту становила 5,1 млрд грн. Щоб привласнити частину цих грошей, посадовець погодив закупівлю підрядником будматеріалів за штучно завищеною вартістю. Одержану "різницю" ділки вивели у тінь через підконтрольні фірми і розподілили між всіма учасниками оборудки.

Після привласнення державних коштів були створені передумови для можливого зриву встановлених термів завершення будівництва об’єкта. Захисні споруди досі залишаються недобудованими.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 2,7 млн грн збитків під час будівництва оборонного об’єкта на Житомирщині: викрито схему розкрадання та затримано підрядницю. ФОТО

Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти злочину.

Обшуки та оголошення підозри

Під час обшуків за місцями проживання і колишньої роботи ексчиновника виявлено документацію та комп’ютерну техніку з доказами незаконної діяльності.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах).

Також дивіться: Ремонт тепломережі Троєщини з "націнкою" у понад 900 тис. грн - судитимуть начальницю відділу "Київтеплоенерго". ФОТО

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до розкрадання державного бюджету.