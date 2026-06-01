94 млн грн нецільових витрат під час ремонту доріг: отримав підозру посадовець дорожньої служби Львівщини. ФОТО
НАБУ і САП спільно з УСР у Львівській області ДСР Нацполіції повідомили начальнику Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області (раніше - Служба автомобільних доріг у Львівській області. - Ред.) про підозру у нецільовому використанні бюджетних коштів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.
Що встановило слідство?
За даними слідства, у 2022 році посадовець забезпечив оплату робіт із капітального ремонту - облаштування майданчика для відстоювання великовантажного транспорту на автодорозі М-10 Львів - Краківець - за кошти, передбачені на поточні видатки, попри те що достовірно знав про відсутність бюджетних асигнувань на такі витрати. Водночас саме видатки на поточний ремонт доріг мали пріоритет, що забезпечувало швидкий розрахунок із підрядником.
Нецільове використання коштів
Унаслідок цього у грудні 2022 року підрядній організації перерахували понад 92 млн грн бюджетних коштів не за цільовим призначенням.
У 2023 році посадовець забезпечив додаткову оплату робіт на цьому ж об’єкті на суму майже 2 млн грн.
Кваліфікація: ч. 2 ст. 210 КК України.
