Ремонт доріг: Агентство відновлення розраховує на часткове повернення Дорожнього фонду з 2027 року

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України розраховує на часткове відновлення Дорожнього фонду в державному бюджеті з 2027 року.

Про це заявив голова Держагентства Сергій Сухомлин у інтерв'ю Суспільному, передає Liga.net.

"Десь місяць тому в нас було дві з половиною години спілкування з профільним комітетом Верховної Ради, і всі дійшли висновку, що нам потрібно повертати Дорожній фонд. Така сама позиція вже є в Кабінету міністрів. Я не кажу, що повертати з тим фінансуванням, який там зараз є – 170-200 млрд. Це величезні кошти, і вони сьогодні потрібні для іншого. Але сам інструмент – він потрібний", – пояснив Сухомлин.

Він зазначив, що це питання може розглядатися під час формування державного бюджету на 2027 рік.

За словами Сухомлина, без Дорожнього фонду, який дозволяв планово утримувати й розвивати мережу, стан доріг значною мірою деградував.

При цьому на ремонти, зауважив Сухомлин, цього року потрібно до 52 млрд грн, які навряд чи вдасться знайти в повному обсязі.

"Ситуація дуже швидко змінюється. Ми всі очікували приблизно 45 млрд євро кредиту Європейського Союзу в цьому році, але коли ми бачимо, що він відтерміновується, можливо, до червня, – це абсолютно інша ситуація. Говорити, що нам потрібні мільярди й мільярди, коли, можливо, буде загроза невиплати зарплати військовим, – це точно ні", – сказав Сухомлин.

Він додав, що наразі Агентство відновлення працює над тим, щоб провести базовий ремонт 10 млн кв. м основних доріг до 1 червня.

"У нас залишилося два місяці. Думаю, ми це зробимо", – зауважив Сухомлин.

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Ремонт доріг в Україні

Як повідомлялося, раніше Сухомлин заявляв, що до 1 червня 2026 року необхідно відремонтували 10,9 млн кв. м доріг державного значення, на це потрібно близько 14 млрд грн.

Також, за його словами, минулого року середня вартість ремонту доріг в Україні оцінювалася у близько 1 200 грн за квадратний метр, однак через зростання цін на бітум та пальне зараз вона може становити 1 400 грн.

Перед цим прем'єр-міністерка Юлія Свириденко сказала, що в держбюджеті на 2026 рік на ремонт доріг передбачено 12,6 млрд грн, ще 10 млрд грн Кабінет Міністрів готовий виділити із резервного фонду держбюджету. Водночас ремонт прифронтових доріг цього року фінансуватимуть з бюджету Міністерства оборони.

Свириденко 2 березня заявила, що в Україні розпочалися поточні ремонти автомобільних доріг загального користування. За її словами, заплановано першочерговий ремонт дорожнього покриття загальною площею понад 3,5 млн кв. метрів.

Водночас вона уточнила, що йдеться не про капітальні, а саме про оперативні ремонти покриття на пріоритетних ділянках, де вже дозволяють погодні умови.

Як повідомлялося, в Україні станом на початок квітня тривають дорожні роботи на міжнародних трасах і автомобільних дорогах загального користування. За словами прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко, від початку року вже ліквідовано близько 2,7 млн кв. м пошкоджень дорожнього покриття.

Наприкінці березня Свириденко доручила Міністерству розвитку громад та територій активізувати роботу над залученням додаткових ресурсів для ремонту доріг – зокрема під державні гарантії та у співпраці з міжнародними партнерами.

На початку березня повідомлялося, що з резервного фонду бюджету України планується виділити щонайменше 10 млрд грн додаткового фінансування для забезпечення ремонту доріг.

4 березня стало відомо, що Кабінет Міністрів України виділить додаткові 3 млрд грн із резервного фонду держбюджету на забезпечення ямкових ремонтів автошляхів у прифронтових регіонах та доріг загального користування державного значення з високою інтенсивністю руху.

До того голова Державного агентства з відновлення інфраструктури Сергій Сухомлин розповідав, що на утримання доріг в Україні в 2026 році закладено лише 15% від мінімальної потреби, а гроші на капітальний ремонт взагалі не передбачені бюджетом.