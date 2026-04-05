Ремонт доріг: Свириденко заявила про завершення поточного ремонту майже 50% трас міжнародного значення

В Україні вже відремонтовано майже 50% трас міжнародного значення

В Україні тривають дорожні роботи на міжнародних трасах і автомобільних дорогах загального користування.

Як повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, щодня по країні працює майже 170 ремонтних бригад і понад 1 500 працівників.

Свириденко розповіла, що від початку року вже ліквідовано близько 2,7 млн кв. м пошкоджень дорожнього покриття.

"Станом на сьогодні виконано близько 50% поточного ремонту на трасах міжнародного значення. Усі роботи з поточного ремонту на таких трасах планується завершити до 1 травня, а основні роботи – до 1 червня", – зазначила Свириденко.

Вона також зауважила, що додатково тривають заходи з посилення міжнародного транспортного сполучення.

Ремонт доріг в Україні

Наприкінці березня Свириденко доручила Міністерству розвитку громад та територій активізувати роботу над залученням додаткових ресурсів для ремонту доріг – зокрема під державні гарантії та у співпраці з міжнародними партнерами.

Перед тим Свириденко поставила завдання Міністерству розвитку громад і територій підвищити темпи виконання дорожніх робіт – з поточних 60 тис. кв. м на день до 150 тис. кв. м до кінця березня.

До того голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин заявив, що до 1 червня 2026 року необхідно відремонтували 10,9 млн кв. м доріг державного значення, на це потрібно близько 14 млрд грн.

Також, за його словами, минулого року середня вартість ремонту доріг в Україні оцінювалася у близько 1 200 грн за квадратний метр, однак через зростання цін на бітум та пальне зараз вона може становити 1 400 грн.

На початку березня повідомлялося, що з резервного фонду бюджету України планується виділити щонайменше 10 млрд грн додаткового фінансування для забезпечення ремонту доріг.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що на ремонт автомобільних доріг цього року потрібно знайти 52 млрд грн.

4 березня стало відомо, що Кабінет Міністрів України виділить додаткові 3 млрд грн із резервного фонду держбюджету на забезпечення ямкових ремонтів автошляхів у прифронтових регіонах та доріг загального користування державного значення з високою інтенсивністю руху.

Перед тим Свириденко повідомляла, що виконується першочерговий ремонт дорожнього покриття загальною площею понад 3,5 млн кв. м.

До того голова Державного агентства з відновлення інфраструктури Сергій Сухомлин розповідав, що на утримання доріг в Україні в 2026 році закладено лише 15% від мінімальної потреби, а гроші на капітальний ремонт взагалі не передбачені бюджетом.

Топ коментарі
"мільярд трас до майський шашликів!" ))
05.04.2026 18:02 Відповісти
А місцевих доріг між невеликими населеними пунктами вже немає і найближчим часом думаю не буде...
05.04.2026 18:55 Відповісти
Що вміє Зеленьський, це красти гроші на будівництві доріг, навіть ,якщо в бюджеті відсутні кошти на будь-яке фінансування, починаючи з травня..
05.04.2026 17:54 Відповісти
Що вміє Зеленьський, це красти гроші на будівництві доріг, навіть ,якщо в бюджеті відсутні кошти на будь-яке фінансування, починаючи з травня..
05.04.2026 17:54 Відповісти
тяп ляп
05.04.2026 17:57 Відповісти
Стадо корів провели, щоб ями заляпали? Бачив той ремонт
05.04.2026 18:00 Відповісти
"мільярд трас до майський шашликів!" ))
05.04.2026 18:02 Відповісти
Нормально так можна заробити, якщо кілька разів в сезон ті самі дороги латати. Безкінечний відмив бабла
05.04.2026 18:02 Відповісти
А місцевих доріг між невеликими населеними пунктами вже немає і найближчим часом думаю не буде...
05.04.2026 18:55 Відповісти
На них багато не вкрадеш.
Якщо між селами 3-5км, то якість нового дорожнього покриття можна з легкістю перевірити, буквально йдучи пішки.

Коли відстані 100+ км. тоді є з чого вкрасти і ніхто перевіряти їх не буде.
05.04.2026 19:12 Відповісти
Під час ремонту треба було швиденько відкопувати з-під асфальту українське ППО.
05.04.2026 18:55 Відповісти
якщо за кожною метрової ямою лежить метр асфальту це теж 50%
05.04.2026 19:11 Відповісти
Їзджу щодня по "відремонтованій" міжнародній трасі Львів - Шегині - нічого крім матів такий "ремонт" не викликає!!!
05.04.2026 19:33 Відповісти
Якщо провести ревізію то виявиться, що все це тільки на папері..
05.04.2026 20:11 Відповісти
Шо ап'ять?
06.04.2026 03:32 Відповісти
це не ремонт.
06.04.2026 10:46 Відповісти

