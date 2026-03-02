Свириденко відзвітувала про початок відновлення автодоріг: "Мова йде не про капітальні, а оперативні ремонти"

В Україні розпочалися поточні ремонти автомобільних доріг загального користування. Виконується першочерговий ремонт дорожнього покриття загальною площею понад 3,5 млн кв. метрів.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Мова йде не про капітальні, а саме про оперативні ремонти покриття на пріоритетних ділянках, де вже дозволяють погодні умови", ‒ зазначила Свириденко.

За її словами, у першу чергу ремонтують міжнародні та національні маршрути, які забезпечують військову логістику, евакуацію населення, доставку гуманітарних вантажів, життєзабезпечення громад та функціонування критичної інфраструктури, зокрема в прифронтових громадах.

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Наразі до робіт залучено понад 140 бригад ‒ це майже 1000 працівників.

Як повідомлялося, 26 лютого Верховна Рада не ратифікувала Фінансову угоду "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). Йдеться про угоду з ЄІБ, підписану 10 липня 2025 року під час Конференції з відновлення України (URC2025) у Римі.

Угода передбачає надання Україні позики в розмірі 134 млн євро (приблизно 6,7 млрд грн за поточним курсом) на розвиток ключових експортних маршрутів, модернізацію інфраструктури прикордонних переходів у рамках ініціативи ЄС "Шляхи солідарності", а також на термінове відновлення та капітальний ремонт доріг, пошкоджених війною.