Свириденко відзвітувала про початок відновлення автодоріг: "Мова йде не про капітальні, а оперативні ремонти"
В Україні розпочалися поточні ремонти автомобільних доріг загального користування. Виконується першочерговий ремонт дорожнього покриття загальною площею понад 3,5 млн кв. метрів.
Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
"Мова йде не про капітальні, а саме про оперативні ремонти покриття на пріоритетних ділянках, де вже дозволяють погодні умови", ‒ зазначила Свириденко.
За її словами, у першу чергу ремонтують міжнародні та національні маршрути, які забезпечують військову логістику, евакуацію населення, доставку гуманітарних вантажів, життєзабезпечення громад та функціонування критичної інфраструктури, зокрема в прифронтових громадах.
Наразі до робіт залучено понад 140 бригад ‒ це майже 1000 працівників.
Як повідомлялося, 26 лютого Верховна Рада не ратифікувала Фінансову угоду "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). Йдеться про угоду з ЄІБ, підписану 10 липня 2025 року під час Конференції з відновлення України (URC2025) у Римі.
Угода передбачає надання Україні позики в розмірі 134 млн євро (приблизно 6,7 млрд грн за поточним курсом) на розвиток ключових експортних маршрутів, модернізацію інфраструктури прикордонних переходів у рамках ініціативи ЄС "Шляхи солідарності", а також на термінове відновлення та капітальний ремонт доріг, пошкоджених війною.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але дорожникам це не завадить заробити на кишеню...
іншими словами корупційні гниди будуть орієнтуватись по ситуації
преЗЕдентапрем'єркі Йюлі другої?
Відбувся малою кров'ю.
Сьогодні поперед мене їхала жінка на "мерсі", вскочила в яму, машина сіла на пороги, гойдалася, наче дитяча гойдалка. Пошкоджені пороги, зіпсований настрій. Якби ваZEліну той асфальт в задницю засунути. Ще гарячим.
галушенко ...свириденко...енко..
Шо федоров буде аналізувати кожну втрату, шо ця буде оперувати кожну дорогу....
гірше ніж попередники , а піару скільки було
У нас наприклад асфальт щороку сходить разом із снігом. Дороги схожі на лунний ландшафт, кратери скрізь
У кого ще так ?
Гниди