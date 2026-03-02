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Новини Ремонт доріг
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Свириденко відзвітувала про початок відновлення автодоріг: "Мова йде не про капітальні, а оперативні ремонти"

свириденко

В Україні розпочалися поточні ремонти автомобільних доріг загального користування. Виконується першочерговий ремонт дорожнього покриття загальною площею понад 3,5 млн кв. метрів.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Мова йде не про капітальні, а саме про оперативні ремонти покриття на пріоритетних ділянках, де вже дозволяють погодні умови", ‒ зазначила Свириденко.

За її словами, у першу чергу ремонтують міжнародні та національні маршрути, які забезпечують військову логістику, евакуацію населення, доставку гуманітарних вантажів, життєзабезпечення громад та функціонування критичної інфраструктури, зокрема в прифронтових громадах.

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Наразі до робіт залучено понад 140 бригад ‒ це майже 1000 працівників.

Як повідомлялося, 26 лютого Верховна Рада не ратифікувала Фінансову угоду "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). Йдеться про угоду з ЄІБ, підписану 10 липня 2025 року під час Конференції з відновлення України (URC2025) у Римі.

Угода передбачає надання Україні позики в розмірі 134 млн євро (приблизно 6,7 млрд грн за поточним курсом) на розвиток ключових експортних маршрутів, модернізацію інфраструктури прикордонних переходів у рамках ініціативи ЄС "Шляхи солідарності", а також на термінове відновлення та капітальний ремонт доріг, пошкоджених війною.

Автор: 

вантажі (1403) дороги (1639) ремонт (1612) інфраструктура (296) Свириденко Юлія (420)
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Топ коментарі
+14
Тобто, мова про ямковий ремонт, який зникне після пари-трійки добрих дощів...
Але дорожникам це не завадить заробити на кишеню...
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02.03.2026 13:52 Відповісти
+10
а якщо витримає 2-3 дощика то скажуть що це був капітальний ..

іншими словами корупційні гниди будуть орієнтуватись по ситуації
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02.03.2026 14:04 Відповісти
+7
Ямковий ремонт тепер називається дуже потужно - оперативний, але це як двірника назвати менеджером з благоустрою.)
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02.03.2026 14:37 Відповісти
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Тобто, мова про ямковий ремонт, який зникне після пари-трійки добрих дощів...
Але дорожникам це не завадить заробити на кишеню...
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02.03.2026 13:52 Відповісти
а якщо витримає 2-3 дощика то скажуть що це був капітальний ..

іншими словами корупційні гниди будуть орієнтуватись по ситуації
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02.03.2026 14:04 Відповісти
Потрібно створювати будівельно-автодорожні батальйони та полки в ЗСУ. Платити гроші за ремонт всіх дорог ми не можемо, тому близько від фронту ремонтувати дороги мають військові підрозділи.
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03.03.2026 12:47 Відповісти
а може це Велике будівництво (2 сезон) програма преЗЕдента прем'єркі Йюлі другої?
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02.03.2026 23:03 Відповісти
Чергове «змагання грошей» Урядом уже Свириденко, гончарук і шмигаль, уже Зеленському наремонтували дєньох, тепер її черга!!!
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03.03.2026 07:52 Відповісти
дякую ..дуже дякую ... лобове скло вже пошкодив через ваші ямкові ремонти , коли КУПА камінців залишається на трасі
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02.03.2026 14:03 Відповісти
"лобове скло пошкодив"....
Відбувся малою кров'ю.
Сьогодні поперед мене їхала жінка на "мерсі", вскочила в яму, машина сіла на пороги, гойдалася, наче дитяча гойдалка. Пошкоджені пороги, зіпсований настрій. Якби ваZEліну той асфальт в задницю засунути. Ще гарячим.
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02.03.2026 17:01 Відповісти
да і тут ..а скільки травмованих якщо не загиблих
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02.03.2026 17:04 Відповісти
Але, коли Кличко ремонтує дороги у Києві - тут такий срач піднімається..начебто люди не розуміють, що диряві дороги - то ризик для життів...
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02.03.2026 22:54 Відповісти
це зрозуміло, щоб більше бабла срубити
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02.03.2026 14:03 Відповісти
То невдовзі на шашлики?
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02.03.2026 14:04 Відповісти
дороги таки шо їздити дуже дорого по ходової
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02.03.2026 14:27 Відповісти
Ямковий ремонт тепер називається дуже потужно - оперативний, але це як двірника назвати менеджером з благоустрою.)
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02.03.2026 14:37 Відповісти
Очередной новояз) Ямковый ремонт теперь оперативный. По цене капитального разумеется.
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02.03.2026 14:50 Відповісти
"Мова йде не про капітальні, а оперативні ремонти" ((("Мова йде не про капітальні, і не про оперативні ремонти, а про черговий розпил коштів.які будуть прикриватися "ковдрою" "оперативні ремонти""
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02.03.2026 16:09 Відповісти
як ти ремонт не називай улетить двушкою на маскву чи буде розпилено черговою zельоною гнидою

галушенко ...свириденко...енко..
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02.03.2026 16:32 Відповісти
Сидять там вигадують красиві формулювання своєї бездіяльності і мародерства.
Шо федоров буде аналізувати кожну втрату, шо ця буде оперувати кожну дорогу....
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02.03.2026 18:16 Відповісти
Хотів би запитати ВСІХ дописувачів і експертів дорожного ремонту А ЯК ВИ ПРОПОНУЄТЕ ПІД ЧАС ВІЙНИ РОБИТИ РЕМОНТ ДОРІГ???? Критикувати ми всі мастаки але навіть в Києві яма на ямі.
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02.03.2026 18:54 Відповісти
Так само як і до війни. Взагалі не бачу проблеми
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02.03.2026 19:19 Відповісти
значить зебіл клав неякісне покриття
гірше ніж попередники , а піару скільки було
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02.03.2026 19:25 Відповісти
Мова йде як оперативно вкрасти гроші на дорогах
У нас наприклад асфальт щороку сходить разом із снігом. Дороги схожі на лунний ландшафт, кратери скрізь
У кого ще так ?
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02.03.2026 19:18 Відповісти
Спочатку на оперативному.ікрадуть, а потім на капітальному. Зелене опудало трухін не дасть збрехати
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02.03.2026 19:21 Відповісти
... все одно вкрадуть гроші.
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02.03.2026 20:16 Відповісти
А хто про рокадні догори думав ? Краматорськ - Павлоград? Там 2 шляхи - це просто марсові або місячні напрямки ( Марс та Місяць). Чі це не на часі , головне Київ , а логістика ... якось десь там буде?
Гниди
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02.03.2026 22:00 Відповісти
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02.03.2026 22:45 Відповісти
«Я кладу на дорозі у ямки АСФАЛЬТ і ніщо в тому світі не потрібно мені» Скрябін К. )))
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03.03.2026 07:37 Відповісти
Свіжа копійка для Зе-злодіїв! А то за зиму потратились на курортах гниди...
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03.03.2026 09:56 Відповісти

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