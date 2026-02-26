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Новини Ремонт доріг
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Не вистачило голосів: Рада провалила ратифікацію угоди з ЄІБ про залучення коштів на ремонт доріг

Рада провалила ратифікацію угоди про залучення коштів на ремонт доріг

Верховна Рада не змогла ратифікувати Фінансову угоду "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

Відповідний законопроєкт №0360, внесений президентом Володимиром Зеленським, підтримали лише 225 народних депутатів, повідомляється на сайті парламенту.

Йдеться про угоду з ЄІБ, підписану 10 липня 2025 року під час Конференції з відновлення України (URC2025) у Римі.

Вона передбачає, що ЄІБ виділить Україні позику в обсязі 134 млн євро (близько 6,7 млрд грн за поточним курсом) на розвиток основних експортних маршрутів, поліпшення інфраструктури перетину кордону в рамках ініціативи ЄС "Шляхи солідарності", а також термінове відновлення та капітальний ремонт пошкоджених доріг.

Очікувалось, що проєкт буде реалізовано в період з 2025 до 2030 року включно.

Його загальна вартість становитиме 276 млн євро. Планом фінансування проєкту передбачається: кредит від ЄІБ (транш А) – 134 млн євро, кредит від ЄІБ (транш В) – 96 млн євро, кошти України – 46 млн євро.

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Як повідомлялося, на утримання доріг в Україні в 2026 році закладено лише 15% від мінімальної потреби, а гроші на капітальний ремонт взагалі не передбачені бюджетом, розповідав голова Державного агентства з відновлення інфраструктури Сергій Сухомлин.

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ВР (2927) дороги (1637) парламент (1984) ремонт (1608)
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Яка трагедія...
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26.02.2026 18:04 Відповісти
а шо такоє ? ..не вистачило голосів холуїв в зРаді ?

не ходять на засідання?! .. - ніколи такого не було і от знову
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26.02.2026 18:41 Відповісти
Ця дорога що вся в вирвах, це результат великого крадівництва чи ворожого бомбардування? Думаю, що перше бо ворога стільки бомб немає щоб так ефективно знищувати наші дороги.
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26.02.2026 20:19 Відповісти
Ну напевно 70 млн із 130 Зеленьський вже не поцупить..
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26.02.2026 20:48 Відповісти

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