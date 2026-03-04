Ремонт доріг: Кабмін виділив додаткові 3 мільярди на ямкові ремонти

Кабінет Міністрів України виділить додаткові 3 млрд грн із резервного фонду держбюджету на забезпечення ямкових ремонтів автошляхів у прифронтових регіонах та доріг загального користування державного значення з високою інтенсивністю руху.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за результатами наради з питань ремонтів автомобільних доріг.

Свириденко нагадала, що в Україні вже розпочали ямкові ремонти дорожнього покриття на міжнародних та національних трасах, зокрема й у прифронтових регіонах.

"Йдеться не про капітальні роботи, а про базову безпеку та проїзність. Погодні умови дозволяють працювати ремонтним бригадам", – зазначила Свириденко.

Вона додала, що ремонти будуть виконані до 1 червня.

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Скільки доріг ремонтується

Раніше Свириденко повідомляла, що виконується першочерговий ремонт дорожнього покриття загальною площею понад 3,5 млн кв. метрів.

Наразі до робіт залучено понад 140 бригад ‒ це майже 1000 працівників.

Як повідомлялося, 26 лютого Верховна Рада не ратифікувала Фінансову угоду "Покращення мереж автомобільних доріг у рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком. Ідеться про угоду з ЄІБ, підписану 10 липня 2025 року під час Конференції з відновлення України в Римі.

Угода передбачає надання Україні позики в розмірі 134 млн євро на розвиток ключових експортних маршрутів, модернізацію інфраструктури прикордонних переходів у рамках ініціативи ЄС "Шляхи солідарності", а також на термінове відновлення та капітальний ремонт доріг, пошкоджених війною.

Фінансування ремонтів

До того голова Державного агентства з відновлення інфраструктури Сергій Сухомлин розповідав, що на утримання доріг в Україні в 2026 році закладено лише 15% від мінімальної потреби, а гроші на капітальний ремонт взагалі не передбачені бюджетом.

Перед тим прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко терміново забезпечити готовність до виконання поточного ремонту автомобільних доріг загального користування.

Також повідомлялося, що Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України разом із міжнародними партнерами в 2025 році реалізувало спільні проєкти у 18 областях на загальну суму 1,8 млрд євро. Зокрема, було реалізовано 11 проєктів з міжнародними фінансовими організаціями, 6 кредитних угод, 2 з яких було ініційовано в 2025 році, та підписано 21 угоду.

В Україні за 2025 рік було відремонтовано 7,4 тис. км прифронтових доріг.