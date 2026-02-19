Свириденко доручила терміново підготуватися до ремонту доріг

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко терміново забезпечити готовність до виконання поточного ремонту автомобільних доріг загального користування.

Як повідомила Свириденко, відновідне доручення адресоване віцепрем'єр-міністру з відновлення України Олексію Кулебі та Державному агентству відновлення.

"Насамперед це стратегічно важливі маршрути, які забезпечують логістику для потреб оборони, життєзабезпечення громад, а також роботу критичної інфраструктури", – зазначила прем'єрка.

Вона наголосила, що роботи мають бути початі, щойно це дозволять погодні умови.

Де візьмуть гроші

Свириденко додала, що в державному бюджеті на 2026 рік передбачені видатки на ремонт автошляхів, і уряд працює над забезпеченням додаткового фінансування.

Дороги в Україні

Як повідомлялося, завдяки роботі системи габаритно-вагового контролю WIM зі зважування вантажівок під час руху в січні цього року до бюджету України було сплачено 6,3 млн грн.

До того повідомлялося, що Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України разом із міжнародними партнерами в 2025 році реалізувало спільні проєкти у 18 областях на загальну суму 1,8 млрд євро. Зокрема, було реалізовано 11 проєктів з міжнародними фінансовими організаціями, 6 кредитних угод, 2 з яких було ініційовано в 2025 році, та підписано 21 угоду.

Також стало відомо, що в Україні за 2025 рік було відремонтовано 7,4 тис. км прифронтових доріг.

У грудні минулого року повідомлялося, що Міністерство розвитку громад та територій розробляє варіант впровадження толінгової моделі на українських дорогах, яка передбачає стягування плати за проїзд для окремих видів транспорту.

Перед тим в Україні вперше відремонтували дорогу за німецькою технологію NovoCrete.