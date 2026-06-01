94 млн грн нецелевых расходов при ремонте дорог: подозрение предъявлено должностному лицу дорожной службы Львовщины. ФОТО

НАБУ и САП совместно с УСР во Львовской области ДСР Нацполиции сообщили начальнику Службы восстановления и развития инфраструктуры во Львовской области (ранее — Служба автомобильных дорог во Львовской области. — Ред.) о подозрении в нецелевом использовании бюджетных средств.

Что установило следствие?

По данным следствия, в 2022 году чиновник обеспечил оплату работ по капитальному ремонту — обустройству площадки для отстоя тяжелого транспорта на автодороге М-10 Львов — Краковец — за средства, предусмотренные на текущие расходы, несмотря на то, что достоверно знал об отсутствии бюджетных ассигнований на такие расходы. В то же время именно расходы на текущий ремонт дорог имели приоритет, что обеспечивало быстрый расчет с подрядчиком.

Нецелевое использование средств

В результате в декабре 2022 года подрядной организации перечислили более 92 млн грн бюджетных средств не по целевому назначению.

В 2023 году чиновник обеспечил дополнительную оплату работ на этом же объекте на сумму почти 2 млн грн.

Квалификация: ч. 2 ст. 210 УК Украины.

