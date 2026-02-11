РУС
Фиктивный ремонт дорог Киева на 430 тыс. грн: сообщено о подозрении начальнику ШЕУ Печерского района, - прокуратура

Начальнику отдела дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) Печерского района Киева сообщено о подозрении в пособничестве завладению бюджетными средствами в особо крупных размерах.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, подозреваемый составлял сметы для проведения ямочного ремонта и осматривал участки дорог. При этом в актах он указал большие объемы работ, чем фактически было выполнено, из-за чего асфальтобетонные смеси списывали на участки, которые не нуждались в ремонте.

В результате за ремонт участков от ул. Старонаводницкой до бульвара Леси Украинки из столичного бюджета переплатили более 430 тыс. грн.

Ранее о подозрении в пособничестве завладению средствами сообщили и начальнику коммунального ШЭУ Печерского района. Досудебное расследование проводит Главное управление Национальной полиции в Киеве.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на 5-8 лет и ограничение права занимать определенные должности или заниматься деятельностью до трех лет.

дороги (2523) Киев (26799) прокуратура (5121)
430 тис. Л о Х 😸
11.02.2026 12:58 Ответить
Ну точно.......як на 25 рік капітальний ремонт 1 км дороги коштує 60-100 млн грн...
Цей валянок попався на 3х метрах
11.02.2026 13:02 Ответить
Хто ж собі ворог - 430 тис на дорозі не валяється - чи валяється?
11.02.2026 13:01 Ответить
Сподіваюся, колись буде вирок за фіктивне президентство голобородька.
11.02.2026 13:13 Ответить
на превеликий жаль воно не фіктивне...
11.02.2026 13:42 Ответить
Новость всеукраинского масштаба: на ремонте дорог украли ~ 9000€!!!
А если серьезно: каждый раз, после того, как в Украине обнаруживаются многомиллиардные хищения, СМИ наполняются новостями об сверхуспешной борьбе с вот такими мелкими воришками, масштаба села на 500 человек.
11.02.2026 13:38 Ответить
 
 