Фиктивный ремонт дорог Киева на 430 тыс. грн: сообщено о подозрении начальнику ШЕУ Печерского района, - прокуратура
Начальнику отдела дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) Печерского района Киева сообщено о подозрении в пособничестве завладению бюджетными средствами в особо крупных размерах.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, подозреваемый составлял сметы для проведения ямочного ремонта и осматривал участки дорог. При этом в актах он указал большие объемы работ, чем фактически было выполнено, из-за чего асфальтобетонные смеси списывали на участки, которые не нуждались в ремонте.
В результате за ремонт участков от ул. Старонаводницкой до бульвара Леси Украинки из столичного бюджета переплатили более 430 тыс. грн.
Ранее о подозрении в пособничестве завладению средствами сообщили и начальнику коммунального ШЭУ Печерского района. Досудебное расследование проводит Главное управление Национальной полиции в Киеве.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на 5-8 лет и ограничение права занимать определенные должности или заниматься деятельностью до трех лет.
Цей валянок попався на 3х метрах
А если серьезно: каждый раз, после того, как в Украине обнаруживаются многомиллиардные хищения, СМИ наполняются новостями об сверхуспешной борьбе с вот такими мелкими воришками, масштаба села на 500 человек.