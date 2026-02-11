1 288 6

Фіктивний ремонт доріг Києва на 430 тис. грн: повідомлено про підозру начальнику ШЕУ Печерського району, - прокуратура

дороги

Начальнику відділу шляхово-експлуатаційного управління (ШЕУ) Печерського району Києва повідомлено про підозру у пособництві заволодінню бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, підозрюваний складав кошториси для проведення ямкового ремонту та оглядав ділянки доріг. При цьому в актах він вказав більші обсяги робіт, ніж фактично було виконано, через що асфальтобетонні суміші списували на ділянки, які не потребували ремонту.

В результаті за ремонт ділянок від вул. Старонаводницької до бульвару Лесі Українки зі столичного бюджету переплатили понад 430 тис. грн.

Раніше про підозру у пособництві заволодінню коштами повідомили й начальнику комунального ШЕУ Печерського району. Досудове розслідування проводить Головне управління Національної поліції у Києві.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на 5-8 років та обмеження права обіймати певні посади чи займатися діяльністю до трьох років.

430 тис. Л о Х 😸
11.02.2026 12:58 Відповісти
Ну точно.......як на 25 рік капітальний ремонт 1 км дороги коштує 60-100 млн грн...
Цей валянок попався на 3х метрах
11.02.2026 13:02 Відповісти
Хто ж собі ворог - 430 тис на дорозі не валяється - чи валяється?
11.02.2026 13:01 Відповісти
Сподіваюся, колись буде вирок за фіктивне президентство голобородька.
11.02.2026 13:13 Відповісти
на превеликий жаль воно не фіктивне...
11.02.2026 13:42 Відповісти
Новость всеукраинского масштаба: на ремонте дорог украли ~ 9000€!!!
А если серьезно: каждый раз, после того, как в Украине обнаруживаются многомиллиардные хищения, СМИ наполняются новостями об сверхуспешной борьбе с вот такими мелкими воришками, масштаба села на 500 человек.
11.02.2026 13:38 Відповісти
 
 