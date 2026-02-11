Фіктивний ремонт доріг Києва на 430 тис. грн: повідомлено про підозру начальнику ШЕУ Печерського району, - прокуратура

Начальнику відділу шляхово-експлуатаційного управління (ШЕУ) Печерського району Києва повідомлено про підозру у пособництві заволодінню бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, підозрюваний складав кошториси для проведення ямкового ремонту та оглядав ділянки доріг. При цьому в актах він вказав більші обсяги робіт, ніж фактично було виконано, через що асфальтобетонні суміші списували на ділянки, які не потребували ремонту.

В результаті за ремонт ділянок від вул. Старонаводницької до бульвару Лесі Українки зі столичного бюджету переплатили понад 430 тис. грн.

Раніше про підозру у пособництві заволодінню коштами повідомили й начальнику комунального ШЕУ Печерського району. Досудове розслідування проводить Головне управління Національної поліції у Києві.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на 5-8 років та обмеження права обіймати певні посади чи займатися діяльністю до трьох років.

