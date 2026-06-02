Раскрыто хищение более 100 млн грн во время строительства защиты для электроподстанции на Закарпатье, - СБУ. ФОТО

Ликвидирована масштабная схема хищения бюджетных средств, выделенных на модернизацию энергетической инфраструктуры Закарпатской области.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, разоблачен местный экс-чиновник, причастный к хищению 104 млн грн во время строительства защитного сооружения для местной ключевой электроподстанции.

Фигурантом оказался бывший глава областной Службы восстановления и развития инфраструктуры Закарпатья.

Как действовала схема

Находясь в должности в марте 2024 года, чиновник подписал акты выполненных работ по возведению защиты для энергообъекта от воздушных атак РФ.

Общая стоимость проекта составляла 5,1 млрд грн. Чтобы присвоить часть этих денег, чиновник согласовал закупку подрядчиком стройматериалов по искусственно завышенной стоимости. Полученную "разницу" дельцы вывели в тень через подконтрольные фирмы и распределили между всеми участниками сделки.

После присвоения государственных средств были созданы предпосылки для возможного срыва установленных сроков завершения строительства объекта. Защитные сооружения до сих пор остаются недостроенными.

Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила факты преступления.

Обыски и предъявление подозрения

Во время обысков по местам проживания и прежней работы экс-чиновника обнаружена документация и компьютерная техника с доказательствами незаконной деятельности.

В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах).

Продолжается расследование с целью привлечения к ответственности всех лиц, причастных к хищению государственного бюджета.