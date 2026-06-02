1 103 16

Раскрыто хищение более 100 млн грн во время строительства защиты для электроподстанции на Закарпатье, - СБУ. ФОТО

Ликвидирована масштабная схема хищения бюджетных средств, выделенных на модернизацию энергетической инфраструктуры Закарпатской области.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Хищение на строительстве защиты для электроподстанции в Закарпатье

Что известно

Как отмечается, разоблачен местный экс-чиновник, причастный к хищению 104 млн грн во время строительства защитного сооружения для местной ключевой электроподстанции.

Фигурантом оказался бывший глава областной Службы восстановления и развития инфраструктуры Закарпатья.

Как действовала схема

Находясь в должности в марте 2024 года, чиновник подписал акты выполненных работ по возведению защиты для энергообъекта от воздушных атак РФ.

Общая стоимость проекта составляла 5,1 млрд грн. Чтобы присвоить часть этих денег, чиновник согласовал закупку подрядчиком стройматериалов по искусственно завышенной стоимости. Полученную "разницу" дельцы вывели в тень через подконтрольные фирмы и распределили между всеми участниками сделки.

После присвоения государственных средств были созданы предпосылки для возможного срыва установленных сроков завершения строительства объекта. Защитные сооружения до сих пор остаются недостроенными.

Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила факты преступления.

Обыски и предъявление подозрения

Во время обысков по местам проживания и прежней работы экс-чиновника обнаружена документация и компьютерная техника с доказательствами незаконной деятельности.

В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах).

Продолжается расследование с целью привлечения к ответственности всех лиц, причастных к хищению государственного бюджета.

Автор: 

СБУ энергетика хищения Закарпатская область
"фсё крадемо для фронту, фсё крадемо для побєди!"(С)
02.06.2026 18:24 Ответить
https://iplex.com.ua/doc.php?regnum=108333060&red=100003e8a3ff49ccb1f8d1525
Безкарність, за злочин кабміндічів, з 2020 року, за участі осіб з Урядового кварталу, призводить до ЗРАДИ Україні та смертей Українців!!
02.06.2026 18:34 Ответить
Гроші стибрив - захист недобудований - тепер нехай за вкрадені кошти добудовує і в тюрму
02.06.2026 18:25 Ответить
Ага, за 5-10% від скримздяної суми вийдуть під заставу і поїдуть в слід за юзіком
02.06.2026 18:34 Ответить
Ну - за Єрмака ж внесли 140 лямів - він не здимів - "сидить" вдома і попльовує в стелю а цього б змусити до праці
02.06.2026 18:39 Ответить
єрмак не здимів бо ше не всі задачі поставлені х..йлом виконані.Аби йому реально шось загрожувало,він обігнав би Флеша звалюючи за бугор.
02.06.2026 19:20 Ответить
Від кого йому "димити"- від янелоха?! Цікава у Вас логіка, показали номер квартальний, і все, прям усі "слуги" чесні стали.
02.06.2026 19:24 Ответить
Чесним ніхто не став - як тибрили так і тибрять - по руках дали
02.06.2026 19:27 Ответить
Жадібність фраєрів згубила!
Золоте правило, - Будеш їсти сам - вдавишся! -,
тобто ділитись потрібно, хоч би з тим же СБУ, а якщо є "волохата лапа " в Києві, то і туди відстебнути.
02.06.2026 18:26 Ответить
Без участі по адов осіб з оточення держсекретарів в КМУ та ЦОВВ і РНБОУ, ГПУ, СБУ, поТужників з опу, ДБР…., такі справи НЕ ВИКОНУЮТЬСЯ!! Це АКСІОМА, що підтверджена Життям і Кров'ю!!
02.06.2026 18:37 Ответить
дарма альфач раму таку собі нагнав
у повній снарязі із бк з таким "щастям" не сильно пофестивалиш, та й пробігти гарну відстань/проплисти складнувато
най переходить на турніки/бруси до відмови
02.06.2026 18:29 Ответить
Мадяр хоче зустрітися на Закарпатті. Хай полюбується на меншини і інших кадрів. Всі ж патріЙоти.
02.06.2026 18:37 Ответить
чергові мерзенні мародери обкрадають країну яка стікає кров'ю...
02.06.2026 18:37 Ответить
Кляті москалі
02.06.2026 18:39 Ответить
Цікаво - хто призначив тварину на цю посаду?
02.06.2026 18:51 Ответить
усi вийдуть пiд заставу.
02.06.2026 19:25 Ответить
 
 