2,7 млн грн убытков при строительстве оборонного объекта в Житомирской области: раскрыта схема хищения и задержана подрядчица. ФОТО
Военная контрразведка Службы безопасности и БЭБ раскрыли схему хищения бюджетных средств при выполнении оборонного заказа в Житомирской области. По итогам комплексных мер задержана совладелица частной компании, которая разворовывала деньги на строительстве военного объекта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Хищение во время возведения командного пункта
Так, во время возведения командного пункта ВСУ на территории одной из воинских частей было похищено не менее 2,7 миллиона гривен.
Согласно материалам дела, предприятие фигурантки получило заказ на выполнение подряда по строительству оборонительного сооружения.
"В соответствии с заключенным соглашением совладелица компании, которая одновременно является инженером по техническому надзору, должна была проконтролировать качество строительных работ и их завершение в оговоренные сроки.
Вместо этого она "закрыла глаза" на срыв сроков выполнения заказа и подписала акт передачи незавершенного строительства на баланс воинской части", - говорится в сообщении.
Некачественные стройматериалы
Также в ходе расследования было установлено, что подрядчики использовали некачественные стройматериалы, что привело к полной непригодности объекта для его оборонного назначения.
Инициированная правоохранителями инженерно-техническая судебная экспертиза подтвердила ненадлежащее техническое состояние военного сооружения.
Подозрение
- В настоящее время фигурантке сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).
- Злоумышленнице грозит до 5 лет лишения свободы. Продолжается расследование для установления всех лиц, причастных к сделке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
от, на одещині все правильно, бо там чудо юдо кипер головує!
а, не якийсь бученко!
кради, хоч до всирачки......